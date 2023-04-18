30 гривен за минуту платить не придется. Совет ЕС решил включить Украину в зону европейского роуминга 18 апреля, 13:00 Совет ЕС утвердил инициативу о включении Украины в зону европейского роуминга (Фото:LDProd / Depositphotos)

Совет Евросоюза утвердил инициированное Еврокомиссией предложение о включении соглашения о зоне свободного телефонного роуминга с Украиной в Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.

Об этом в Telegram сообщило Министерство цифровой трансформации.

«Приближаемся к мобильному роумингу с ЕС. Чтобы украинцы не платили дополнительные сборы на связь в Европе, а европейцы в Украине, Совет ЕС одобрил предложение (Еврокомиссии) и дал „зеленый свет“ для двустороннего решения», — прокомментировал вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

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По его словам, цена на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Операторы не будут списывать по 30 грн за минуту разговора. Не нужно будет менять SIM-карты во время поездок в Европе. Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.

Отмечается, что далее финальное утвержденное Советом ЕС решение должен одобрить Торговый комитет ЕС-Украина. В соответствии с соглашением, комитет должен будет принять совместное решение о предоставлении взаимного режима внутреннего рынка для роуминга.

Ранее сообщалось, что регулирующие органы Евросоюза предложили позволить украинцам пользоваться зоной бесплатного мобильного роуминга блока.

Сейчас операторы связи ЕС и Украины предлагают доступные или бесплатные звонки между ЕС и Украиной на добровольной основе. Благодаря этой договоренности около 4 млн украинских беженцев в ЕС имеют доступную связь. Добровольные меры были недавно продлены на шесть месяцев, и новый порядок теперь также распространяется на звонки на номера фиксированной связи в Украине, а также на новые типы операторов.