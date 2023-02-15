Еврокомиссия предлагает расширить бесплатный роуминг на украинцев 15 февраля, 08:56 Роуминг для украинцев в Европе могут отменить (Фото:comreg.ie)

В Евросоюзе предлагают расширить бесплатный роуминг на абонентов украинских операторов.

Регулирующие органы Евросоюза предложили позволить украинцам пользоваться зоной бесплатного мобильного роуминга блока.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

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Если предложение будет одобрено, украинцы смогут пользоваться бесплатным мобильным роумингом на территории стран-членов ЕС. Таким образом, украинцам, которые посещают Евросоюз, больше не придется платить дополнительные сборы за пользование мобильной связью во время путешествий по странам блока.

Предложение еще должно быть рассмотрено Советом Евросоюза. Когда оно может быть реализовано пока неизвестно.

Как отмечает издание, этот шаг является последним признаком более тесной интеграции между членами Евросоюза и Украиной после вторжения России почти год назад.

Ранее сообщалось, что украинские и европейские операторы подписали соглашение о продлении льготного роуминга в ЕС для украинских беженцев.