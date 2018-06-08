Terrasoft приглашает на Форум бизнес- и IT-лидеров

21 июня в Stereo Plaza состоится Форум бизнес- и IT-лидеров — самое масштабное бизнес-событие этого лета. Мероприятие посвящено лучшим практикам, идеям и технологиям, которые помогают гибко управлять процессами компании и ускоряют трансформацию бизнеса. Программа события уже доступна на сайте Форума: она включает keynote-сессию, 3 тематических потока, экспо и нетворкинг.

Откроет мероприятие серия выступлений и интервью с лидерами компаний MTI, Fedoriv, ПУМБ, Deloitte, Биосфера, Датагруп, Terrasoft.

Также в рамках открывающей сессии выступят специальные гости — Александр Абраменко, Олимпийский чемпион по лыжной акробатике, и Энвер Аблаев, тренер сборной Украины по фристайлу.

3 тематических потока

Бизнес

В программе — кейсы Укртелеком, КОСМО, Eldorado, RIA, EVA, Бизнес-Конструктор, Металл-Холдинг и других компаний о стратегиях и подходах, которые помогают ускоряться на каждом этапе работы организаций и еще быстрее находить новые точки для роста бизнеса.

Технологии

В фокусе — лучшие практики применения BPM- и CRM-инструментов в различных сферах деятельности организации, которые помогают компаниям быстро расти и развиваться. На сцене — эксперты Hewlett Packard Enterprise, Нафтогаз Украины, Мультиплекс, Vodafone, КТ Украина и других компаний.

Академия

В рамках потока будут представлены авторские мастер-классы по управлению взаимоотношениями с клиентами и оптимизации процессов компании от лидеров Advanter Group, Miller Heiman Group и Terrasoft.

Детальная программа доступна на сайте Форума.

Экспо и нетворкинг

Форум бизнес- и IT-лидеров 2018 — это уникальная территория для бизнес-общения: 2000 участников смогут расширить круг деловых контактов, найти новых клиентов и партнёров. Также на мероприятии будет работать экспозона, где можно будет ознакомиться с продуктами и решениями в области BPM и CRM.

Регистрируйтесь, участие бесплатное!

Организатор Форума

Компания Terrasoft — один из ключевых игроков на мировом рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, с офисами в семи странах и более чем 500 партнерами по всему миру. Тысячи крупных и средних компаний используют платформу bpm’online для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. Продукты bpm’online включены в Магические Квадранты Gartner и лидируют в Forrester Wave. Миссия Terrasoft — помогать компаниям ускоряться!