Странная идея или рабочий вариант? Что предлагает айтишникам Закарпатье и кто сможет получить отсрочку от мобилизации 7 апреля, 08:04 НВ Премиум Новоприбывших в Ужгород айтишников местные власти хотят оставить в регионе на фоне веерной раздачи мобилизационных повесток (Фото:uzhgorod.itstep.org)

Запугав приезжих веерной раздачей повесток, власти Закарпатья предлагают альтернативу — вступить в IT-кластер с шансом получить отсрочку от мобилизации. Идеей заинтересовались Genesis, Ajax Systems и другие компании

Закарпатье стало вторым регионом после Львовской области (до 100 тыс. приехавших айтишников), куда подались 25 тысяч разработчиков из Харькова и других городов восточной Украины. IT-отрасль одна из немногих, которая приносит в страну валютную выручку во время войны в условиях падения ВВП на 35% в текущем году и грядущего военного экономического ущерба в сумме до $ 1 триллиона.

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До сих пор риск непрогнозируемой мобилизации сотрудников был одним из факторов, сдерживающих релокацию бизнесов в на запад страны. По данным юрфирмы Miller, военные комиссариаты совместно с полицией западных регионов раздали только их клиентам-программистам одну тысячу повесток сомнительной юридической силы. Военные и полиция говорят, что карт-бланш на раздачу повесток на блок-постах и в хостелах получили от областных администраций.



На этом фоне глава Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Виктор Мыкыта предложил создать в области IT-кластер технологических компаний. Тех, кто переведёт бизнес в этот кластер, ждет отсрочка мобилизации сотрудников сроком на шесть месяцев, база из полтысячи офисных и производственных помещений на выбор, помощь с жильем и современным отелем-коворкингом в 10 км от центра Ужгорода.



НВ разбирался как это будет работать и кто из айтишников может рассчитывать на релокацию в Закарпатье.



IT-КЛАСТЕР НА «ПОВЕСТКЕ»



В марте глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал письмо с просьбой к военным учитывать целесообразность привлечения айтишников как военнообязанных для пополнения резерва армии. Данное письмо не возымело особого эффекта на военные комиссариаты, разве что отрицательное. Неофициально несколько IT-разработчиков из Львова пожаловались НВ, что их коллеги при упоминании письма Федорова лишь провоцировали на лишнюю агрессию в военкоматах.

«Самая обсуждаемая тема в нашем сообществе — как легально получить отсрочку от призыва для сотрудников», — признался НВ один из со-основателей небольшой львовской IT-компании, которая насчитывает около 60 человек.

Степан Веселовский, исполнительный директор Львовского IT Кластера, включающего более 200 компаний, убежден, что в состоянии войны нецелесообразно говорить о бронировании всего 300-тысячного IT-сообщества от мобилизации, потому что айтишники не являются эксклюзивными гражданами.

В то же время он призывает государственные органы учитывать потребности индустрии, базирующейся в основном на профессиональных людях.

«Государство должно иметь взвешенный подход в вопросе мобилизации к тем индустриям, которые работают во время войны и которые в дальнейшем могут успешно работать», — считает Веселовский.

Пока о взвешенном подходе говорить не приходится. Закарпатская область стала лидером по вручению повесток сотрудниками военкоматов вместе с полицией всем мужчинам от 18 до 60 лет. Это происходит на блокпостах между населенными пунктами и отелях компактного проживания разработчиков-переселенцев, говорит Алексей Носов, руководитель криминальной практики в юрфирме Miller.



По словам юриста, бланки оформляются прямо на месте, что является нарушением закона о мобилизации.

«В областных военкоматах, где состояли наши клиенты на учете, им говорили, что они как люди без боевого опыта в армии сейчас не нужны. На Закарпатье им все равно вручают повестки, а во Львове был случай, когда IT-специалистов выстроили в отеле и вручили каждому», — добавил Носов.

Только в практике одной юрфирмы Miller насчитывалось уже более одной тысячи незаконных вручений повесток. При этом, Носов заявляет, что он не поддерживает уклонистов и понимает, что в военное время невозможно стерильно соблюдать закон, однако призывает к определенной взвешенности военных.

«Мы как государство налагаем сами на себя санкции, потому что IT-специалисты много лет учились, а сейчас приносят налоги в казну. Их отправляют на военную учебу, пока не на фронт. Но это почти то же, что ноутбуком вбивать гвозди», — утверждает он.

Последний случай вручения повестки на блокпосте, говорит юрист, произошел в Калушском районе (Ивано-Франковской области) 1-го апреля. По его словам, эта проблема происходит от областных военных администраций, требующих от военкоматов количественные показателей призыва резервистов.

В Закарпатской ОВА в общении с НВ признали, что проблема действительно существует. «Это было. Глава [ОВА Виктор Мыкыта] взял под свой контроль и встретился с главой областного комиссариата. Они этот вопрос проговорили и договорились рассматривать каждый случай в отдельности», — рассказал НВ Александр Пацкан, зампредседателя ОВА по вопросом цифровизации. Кроме того, чиновники прорабатывают план, как можно разрешить работать уже призванным айтишникам, отпустив их из казарм.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ КЛАСТЕРА

Виктор Микита, глава Закарпатской области на прошлой неделе провел первую встречу с представителями IT-сферы. Он пообещал, что ОВА забронирует от призыва приехавших айтишников и предоставит им локацию для работы, качественный интернет и помощь c налогами.



«Я лично буду блокировать любую мобилизацию кого-либо из вас, потому что вы для нас очень драгоценны и вы в армии такой пользы не принесете, как в цифровом, информационном мире», — цитирует Микиту Dev.ua

Основная причина интереса к этому предложению состоит в том, что другие главы ОВА ранее ничего подобного не предлагали техкомпаниям в их регионах, а запрос на страховку от хаотичного призыва программистов в индустрии довольно существенный.

Как это будет работать? Как рассказал НВ, один из депутатов налогового комитета ВР, неофициально Кабмин закрепил за каждой областью бронь для сотрудников критической инфраструктуры.

Для этих целей правительство 3-го марта опубликовало специальное постановление (№ 194), которое регламентирует как в условиях правового режима военного положения бронируется военнообязанные «за органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, удовлетворяющими потребности вооруженных сил и населения».

Данное постановление не противоречит закону Верховной рады о внесении изменений в некоторые законодательные акты об освобождении от военной службы некоторых категорий граждан (№ 7209). При этом постановление Кабмина было рассчитано на бронь, в первую очередь, сотрудников критической инфраструктуры, но документ не означает незаконность бронирования IT-специалистов.

Виктор Микита, глава Закарпатской ОВА лично гарантирует, что прибывшие айтишники не попадут под волну хаотичной мобилизации / Фото: carpathia.gov.ua

Пацкан из Закарпатской ОВА допустил в разговоре с НВ, что другие администрации просто не догадались, что механизм брони сможет сработать и для айтишников. Тем более, сам механизм не стабилен и может постоянно корректироваться Кабмином, видимо как и сами квоты.

Закарпатская ОВА ожидает на протяжении двух недель согласование первой поданной брони от Минобороны. Всего 800 кандидатов. Среди них, по словам Пацкана, несколько десятков сотрудников Genesis, Ajax Systems и других IT-компаний.

НВ обратился за комментариями о данном креативе закарпатцев к Минэкономики и Минцифры. Оба ведомства объяснили, что не имеют никакого отношения к инициативе бронирования айтишников в Закарпатье. В руководстве Минэкономики официального комментария не предоставили, но в личном общении назвали такую инициативу странной.

Ресурс брони Закарпатской области ограниченный и вряд ли сможет удовлетворить запрос всех айтишников, приехавших в регион. Единственная гарантия не быть призванным в армию с нарушениями — это личное обещание председателя ОВА.

Кроме того, о намерении использовать свою квоту на благо айтишников уже заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАРПАТЬЕ АЙТИШНИКАМ

Александр Пацкан, зампредседателя ОВА по вопросам цифрового развития в пояснил НВ, что Закарпатье быстро наполнилось айтишниками, поскольку оказалось самым безопасным регионом в стране. Власти решили, что с зажиточной категорией переселенцев нужно установить коммуникацию и попробовать создать условия для их дальнейшей оседлости в области. По подсчетам Пацкана, они рассчитывают, что после войны в Ужгороде и окрестностях останется не менее трети прибывших.

Степан Веселовский, исполнительный директор Львовский IT Кластер передает установки Starlink в Закарпатскую область / Фото: carpathia.gov.ua

«Мы поняли, что нужно создать IT-кластер. Многие компании заявили, что хотят быть в его координационном совете. Айтишники принесут больше пользы, за компьютером, а не в казарме», — говорит он. Добавил, что 30% заработка они оставляют в том месте, где находятся. А еще, каждый программист создает вокруг себя три с половиной рабочих места и платит немалые налоги.

После первого совещания руководства области с IT-сообществом был избран совет из самих айтишников, но власти сразу предупредили участников, что верховодить процессом будут чиновники.

«Сразу внесем ясность во все вопросы, касающиеся администрирования — кластером руководит председатель ОВА Виктор Микита», — написал зампредседателя ОВА Игорь Шинкарюк в созданный чат Телеграмма.

За первые дни в чат добивалось 3 тысячи пользователей. Подчиненный Мыкыты добавил, что сам кластер будет иметь статус профильной ассоциации и совещательного органа при администрации.

Операционная деятельность ляжет на плечи отдела цифровой трансформации при ОВА.

Из-за потока вопросов власти опубликовали бюллетень «Пять шагов для перемещения бизнеса в область». НВ расширил его дополнительными комментариями.

Первый шаг. Компания должна зарегистрироваться в программе релокации Минэкономразвития и указать, что предприятие желает перенести деятельность в Закарпатскую область;

Второй шаг. Перерегистрировать СПД, ФОП или ТОВ по форме «1ОП» из своей области в налоговую службу Закарпатской области; По словам Пацкана, релокация в Закарпатье подразумевает перенос, как компаний целиком, так и отдельных фрилансеров. Он уверяет, что если программист регистрируется в Закарпатье и не является представителем дефицитной военной профессии, то ОВА возьмет на себя роль отправителя письма в Минобороны о внесении такого человека в бронь. Но так как таких желающих много, ОВА предложило фрилансерам и самостоятельным ФОПам сначала создавать ассоциации в 50−100 ФОПов и подаваться целым пакетом.

А как же юристы и продакт-менеджеры IT компаний? В ОВА уверяют, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально. Если компания кровь из носу нуждается в специалисте, то его могут внести в бронь. Кроме того, не обязательно физически находится в регионе, чтобы стать резидентом кластера.

Верификация айтишников предусмотрена? Разумеется. Каждого человека изучают по налоговой базе, а недавно созданным компаниям будет уделено повышенное внимание при проверке.

Есть где работать и жить? ОВА предлагает базу из 500 частных и коммунальных помещений в Ужгороде и области, из которой можно выбрать помещение под офисы. Власть готова рассмотреть любые формы аренды покупки и госсофинансирования. Так же обстоит дело и с жильем.



Третий шаг. После взятия на учет в налоговой службе предприятие подает заявки в ОВА для бронирования IT-специалистов, которую указал Кабмин в постановлении № 194. На этом этапе нужно удостовериться, что конкретный сотрудник состоит на военном учете в любой области Украины. Тогда процедура перемещения его учетных данных в Закарпатье происходит дистанционно. Если же не состоит, то этот сотрудник должен лично встать на военный учет в любом из территориальных центров комплектования области, проще говоря в любом военкомате (ОТЦК — укр).



Четвертый шаг. ОВА направляет предложение по согласованию брони в Минобороны;



Пятый шаг. После получения согласования от Минобороны, ОВА направляет список забронированных в Минэкономразвития. Это министерство издает уже окончательный приказ о бронировании IТ- специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военного положения;

«Мы понимаем, что перспектива восстановления Мариуполя и Харькова довольно длительная. А им нужно место где они будут спокойно работать. Среди них около трети должны остаться у нас по моим наблюдениям», — признается Пацкан. А вот собеседники НВ из других IT-кластеров страны считают, что закарпатские коллеги «не с того начали» создание технологической гавани, поскольку разработчики не приемлют особого присутствия государства. И как только война закончится подобное сообщество может потерять смысл существования.

В сухом остатке, если небогатому Закарпатью удастся придержать часть приехавших айтишников, то это могло бы стать точкой роста экономики региона. Однако, пока создание кластера в области находится в самом начале пути.

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