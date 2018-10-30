Корпоративный стартапер. Зачем компании превращают сотрудников в предпринимателей

Чувство участия и вовлеченности в процесс, в конечном счете, приведет к автономии

Все организации мечтают о сотрудниках, которые будут мыслить и действовать, как владельцы бизнеса – гореть, находить, действовать, пробовать, реализовывать, вовлекать остальных. Найти таких — не простая задача. Но даже если компании повезло с талантливыми и перспективными сотрудниками, то рано или поздно они устают работать «на дядю», вырастают из своей должности и хотят большего. У них достаточно опыта, чтобы всерьез задуматься о своем деле. При этом просто повышать зарплату бесполезно: человеку нужна свобода в принятии решений и большая ответственность.

Решить проблему помогает концепция корпоративного предпринимательства внутри компании. На Западе это называется intrapreneurship. Корпоративное предпринимательство опробовали такие корпорации, как Apple, Google, General Motors, Adobe, Royal Bank of Canada, 3M и Facebook.

Первое правило для развития внутреннего предпринимательства в большой компании – создать условия, при которых сотрудники могут раскрыться и проявить себя

Корпоративное предпринимательство во многом строится на эмпатии, способности менеджеров видеть и понимать таланты и умения своих сотрудников, а также помогать им с ресурсами, необходимыми для инновационной деятельности.

Внутренние предприниматели в корпорациях – это не просто люди, которые хорошо знают все бизнес-процессы и сам продукт. Главное – они изобретательны, готовы рисковать, умеют быстро реагировать и перестраиваться в условиях неопределенности.

По мнению Джорджа Диба, CEO Red Rocket Ventures, только «интрапренерство» позволит крупным компаниям выжить в будущем. Предпринимательский подход дает возможность талантливым специалистам в рамках компании запустить автономный проект, у которого есть шанс превратиться в полноценный бизнес.

Например, Google создал инкубатор стартапов, чтобы сотрудники могли развивать свои идеи при поддержке и финансировании корпорации. С его помощью интернет-гиганту удается удерживать талантливых сотрудников.

В компании Adobe также решили культивировать предпринимательское мышление у сотрудников. Разработчики создали собственный инновационный инструментарий Adobe Kickbox, который помогает проводить эксперименты и разбираться со сложностями процессов. Каждый сотрудник получает комплект Adobe Kickbox с пополненной кредитной картой, условия для инновационной деятельности и канал для предоставления результатов руководству. Эта методика позволяет менеджерам знать о проектах, которые находятся в разработке.

Самой большой школой стартаперов стала компания Facebook – по данным Careerify, почти каждый десятый сотрудник соцсети после ухода из компании создал свой собственный стартап.

Но как удержать перспективных сотрудников?

«Инновационный процесс должен стать постоянным, а не для «галочки». Нужно понимание, прежде всего, топ-менеджеров, что пора что-то менять в моделях управления. А лучший совет для любого начинающего внутреннего предпринимателя – стартуйте с поиска той проблемы, решение которой станет ценной возможностью для бизнеса компании», - рассказывает Павел Рыжий, менеджер по инновациям Филип Моррис в Украине.

Способность четко очертить проблемы бизнеса до запуска проекта избавит от головной боли всех участников. Прежде всего это сократит количество неперспективных идей, которые только «съедают» ресурсы.

Безусловно, внутреннее предпринимательство связано с определенными рисками, но рисками контролируемыми, которые компания «проживает» на небольшом масштабе, в формате постоянно происходящих экспериментов. Также важно хорошо понимать решаемую проблему и вовлекать ключевых участников процесса. Модель «все сам», как правило, не самая выигрышная. В условиях корпорации есть возможность объединяться с коллегами в группы и совместными усилиями разрабатывать решения.

Человеку нужна свобода в принятии решений и большая ответственность

Предпринимательство подразумевает еще и ответственность. Ошибочным является мнение, что доля собственника в бизнесе – это чистая прибыль, которая делится на количество партнеров. Вовсе нет. Доля в бизнесе – это и доходы, и расходы. В корпоративном мире легче учиться на ошибках, ведь здесь есть кому подстраховать.

«Корпорации получат максимум прибыли и новые возможности от внутренних инновационных проектов, если топ-менеджмент будет готов дать сотрудникам с предпринимательским мышлением больше свободы и позволит им расти в разных направлениях», - уточняет Павел.

Сотрудники, постоянно ищущие возможности для роста, хотят делать вклад, который увидит и оценит руководство. Им важно чувствовать собственную значимость для компании.

Чувство участия и вовлеченности в процесс, в конечном счете, приведет к автономии, которая даст внутренним предпринимателям раскрыться в полную силу.

«Мораль истории внутреннего предпринимательства такова: не препятствуйте бизнес-мышлению сотрудников. Вместо этого обеспечьте поддержку и снабдите ресурсами, необходимыми для развития», - резюмирует менеджер.