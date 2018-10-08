Из рук в руки: истории мастеров оружия ручной работы

The Balvenie – самый рукотворный шотландский односолодовый виски, который сегодня производится почти как 126 лет назад. Компания находит по всему миру людей, которые с таким же трепетом уважают ручной труд. Свои истории рассказали мастера, создающие лимитированные коллекции ружей ручной работы.

Петер Хофер

Петер Хофер: «Мы сделали ружье-скелетон, в котором через прозрачные окошки из сапфирового стекла можно рассмотреть детали механизма»

Петер Хофер — без сомнения, самый инновационный оружейник нашего времени. Охотничьи журналы мирового масштаба уделяют ему больше внимания, чем всем остальным мастерам, которые производят ружья вручную и в единственном экземпляре. Он неожиданно появился в оружейной среде Ферлаха, традиционно закрытой для внешнего мира, и молниеносно проделал путь от самого молодого мастера-оружейника до известнейшего оружейника современности. В 1986 году Петер открыл собственную мастерскую в «городе оружейников», где на сегодняшний день продолжают работу лишь немногие его коллеги по цеху. Он может работать над одним ружьем до 16 лет. За год на его фирме производят всего 4-5 ружей по стоимости немецкого автомобиля класса люкс. Он рассказал о том, какие установил рекорды, кто его клиенты и почему он сравнивает свою компанию со шмелем.

Опишите портрет вашего клиента?

Есть главная черта, которая объединяет моих клиентов: все они очень умные люди. Самые умные и дальновидные из моих заказчиков просят сделать ружье как можно сложнее. И пусть это займет больше времени, будет стоить дороже, но их интересует высокая ценность и редкость. Мы абсолютно все делаем руками и совсем не используем никаких станков. Именно за счет вложенного труда мастеров стоимость и ценность ружья повышается в разы.

Сколько женщин среди ваших клиентов?

Я мог бы пересчитать их на пальцах двух рук.

Сколько мастеров задействованы в производстве одного ружья?

Обычно в команде, работающей над одним заказом, 8 человек. Все зависит от сложности ружья. Каждый из мастеров – эксперт в своей области. Самое важное, что у нас очень слаженная команда, с хорошей внутренней коммуникацией. Кто-то однажды написал в статье о компании Peter Hofer Jagdwaffen, что мы работаем как команда пит-стопа на «Формуле-1».

Мы работаем как команда пит-стопа на «Формуле-1»

Меня очень расстраивает то, что весь мир оружейного производства на 99% – это конвейер. Даже многие старые фирмы переходят на серийное производство. И за счет того, что, например, в Англии большинство компаний переходят на станки, сегодня нет нового поколения мастеров-оружейников, знания некому передать и потому искусство просто вымирает, а многие знания безвозвратно теряются и уходят.

Расскажите о процессе выполнения заказа в вашей компании?

Вначале клиент рассказывает, как он охотится, какие у него привычки и предпочтения. И именно они превращаются в технические требования к оружию. Конечно же, мы делаем полностью все замеры, чтобы ружье было максимально удобным. Мы выдаем заказчику графический проект будущего ружья для согласования, в который он вносит правки и дополнения. Когда окончательный проект готов, мастера приступают к его реализации.

Как вы декорируете ружья?

В основном мы используем орнаментную гравировку, пластическую гравировку по стали, «булино» (ручным резцом по стали) или точечную гравировку «боттини» с нанесением до 8000 точечных уколов на один квадратный миллиметр.

Декоративная отделка – это практически бесконечное поле для экспериментов. 10лет назад я бы сказал, что ничего нового и более интересного невозможно придумать и мы уже не сделаем лучше, так как достигли вершины. Тем не менее, с тех пор постоянно появляются новые идеи, новые технологии, каждое ружье мы делаем лучше и красивее, чем предыдущее, используем новые материалы и техники отделки. Например, мы создали ружье под названием Technic Art. Идея была в том, чтобы и конструкция, и художественное исполнение ружья отвечали современным тенденциям. Мне хотелось, чтобы владелец мог видеть всю внутреннюю красоту и сложность механизмов, поэтому мы сделали ружье-скелетон, в котором через прозрачные окошки из сапфирового стекла можно рассмотреть детали механизма. Это ружье не только выглядит современно, оно и внутри очень современное: в него встроен альтиметр, дальномер, компас, электронный счетчик выстрелов, навигационная система поиска исходной точки, система защиты от несанкционированного доступа, которая через спутник отправляет сигнал, если ружье переместили. И так далее – там полный приклад электроники.

Ваши дети интересуются вашим бизнесом?

Мои сыновья еще очень маленькие, а девочки увлекаются другим. Одна из моих дочерей интересуется индустриальным дизайном. Но я надеюсь, что в будущем мои мальчики все же будут вовлечены в мой бизнес.

Сколько ружей вы производите в год?

Обычно мы работаем параллельно над 20-25 ружьями, но за год производим максимум 4-5 экземпляров. Каждое ружье требует более года работы. Самый длительный срок работы над одним ружьем – 16 лет, 21400 рабочих часов. Иногда мы производим очень сложные вещи, внедряем новые технологии и это занимает 10 лет и даже больше.

Эти заказы поступают от клиента или вначале вы производите ружье, а затем продаете уже готовым?

Хороший вопрос, так как мало кто действительно готов ждать 10 лет, пока его заказ будет выполнен. Но иногда мы все же получаем заказы на очень сложные модели. Но в целом мы сами ставим перед собой сложные цели и стремимся создавать инновационные ружья. А когда они готовы, покупатели находятся достаточно быстро. При чем это не музейные экспонаты, ими пользуются для охоты.

Шмель при его массе тела и площади крыльев по всем законам аэродинамики летать не должен. Тем не менее, он этого не знает и летает. В философии нашей компании подход шмеля имеет важное значение. Мы создаем многие вещи, которые вначале кажутся невозможными и, тем не менее, нам это удается. Мы все время повышаем планку и пытаемся побить собственные рекорды. Иногда это на грани фиаско. Но нам интересна эта борьба и конкуренция с самими собой.

Расскажите о ваших рекордах?

Я разработал и создал самое легкое в мире комбинированное ружьё с вертикальным расположением стволов весом 1,9 кг (при том, что оно выполнено из стали и оснащено системой автоматического взвода курков и нагнетания боевых пружин). Также это самая маленькая двустволка со стволами калибра 22 Хорнет/22 Хорнет весом до 1 кг, и самый маленький в мире комбинированный тройник со стволами калибров 22/22Хорнет/.410 Mag. Еще одна очень значимая новая разработка – ружье без единого винта на боковой поверхности.

Я разработал не только самую маленькую в мире нарезную двустволку, но и самую большую

Я разработал не только самую маленькую в мире нарезную двустволку, но и

самую большую. Вряд ли существует другое ремесло, где человек дошел бы до рекордных показателей во всех противоположных направлениях. В то же время, я считаю, что ни одна другая профессия не требует от специалиста настолько обширных знаний в самых разных областях. Именно это делает нашу работу такой интересной: всей жизни не хватит, чтобы собрать все необходимые знания, и каждый день приходится изучать что-то новое. Кроме того, мы имеем дело с самыми различными культурами, поскольку выполняем заказы охотников со всего мира, и охотничьи традиции в разных странах разительно отличаются друг от друга. Поэтому я часто охочусь за рубежом, стремясь ближе познакомиться с подходом и способами охоты моих клиентов.

В Книге рекордов Гиннеса есть такой рекорд, когда больше 50 человек поместилось в один Volkswagen «жук». Мы тоже в минимальный объем стараемся вложить как можно более сложный механизм, как можно больше элементов. Это очень трудоемкая работа, но для нас чем сложнее, тем интереснее и привлекательнее. Это как в случае с часами Grande Complication, когда было 5 часов с различными функциями и усложнениями, а затем часовщик создал шестые часы со всеми этими функциями в одном корпусе.

The Balvenie с гордостью хранит традиции исключительного мастерства, создавая виски в точности как раньше

Пять уникальных секретов мастерства, которые отличают The Balvenie:

1. Компания выращивает собственный ячмень практически без применения техники

2. Дистиллерия владеет одной из последних действующих токовых солодовен в Шотландии, где ячмень переворачивают вручную

3. Для перегонки виски используются медные кубы, которые мало изменились с открытия дистиллерии

4. Компания доверяет подготовку бочек только команде мастеров собственного бондарного цеха.

5. Мастер дистиллерии. Дэвид Ч. Стюарт, ныне кавалер ордена Британской империи — самый опытный на сегодняшний день мастер винокурни в Шотландии.