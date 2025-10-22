Пользуется спросом на мировом рынке. Компания из Ровенщины экспортирует 99% выпущенной продукции

ООО Медовый Край перерабатывает до 40 тонн меда в сутки и экспортирует почти всю выпущенную продукцию за границу (Фото: Ровенская ОГА)

Об этом сообщила Ровенская областная государственная администрация.

Согласно сообщению, эта компания более десяти лет занимается закупкой, переработкой и экспортом украинского меда.

«Компания сотрудничает с более чем пятью тысячами пасечников из разных регионов Украины», — сообщила Ривненская ОГА, — «Предприятие перерабатывает до 40 тонн меда в сутки, а 99% продукции экспортируется за границу».

Основными потребителями являются Германия, Испания, Нидерланды, Польша, Франция, США и Израиль.

При этом в прошлом году предприятие экспортировало более 7 тысяч тонн меда.

«В Медовом крае действует собственная аккредитованная лаборатория, где каждая партия проходит несколько этапов контроля качества. Результаты тестов подтверждаются в ведущих европейских лабораториях Intertek и QSI», — говорится в сообщении. — «Предприятие имеет собственный автопарк и современное оборудование. Это обеспечивает непрерывность производственного процесса и логистики».

По словам руководства компании, погодные условия и ситуация в отрасли пчеловодства влияют на объемы заготовки, однако спрос на качественный украинский мед на мировом рынке остается стабильным.

«Компания из Ровенской области делает весомый вклад в развитие пчеловодства и создает рабочие места — сейчас здесь работает более 70 человек. „Медовый Край“ — один из ведущих экспортеров меда Украины», — отметил заместитель председателя Ровенской ОГА Александр Кохан, — «Благодаря высоким стандартам качества компания формирует положительную репутацию украинского меда в мире. Качественный мед из Украины — это доверие мира».

Как сообщалось, Украина в 2024 году заняла третье место по объемам экспорта меда среди традиционных мировых лидеров, поставив 85,8 тыс. тонн.

В прошлом году крупнейшими покупателями украинского меда стали Германия, которая закупила объем в 18,9 тыс. т, США — 12,1 тыс. т, Польша — 9,7 тыс. т, Франция — 9,6 тыс. т и Бельгия — 7,1 тыс. т.

Кроме этого, украинский мед поступал и на рынки других стран, в частности Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады, Катара и Иордании.