Пользуется спросом на мировом рынке. Компания из Ровенщины экспортирует 99% выпущенной продукции
ООО Медовый Край перерабатывает до 40 тонн меда в сутки и экспортирует почти всю выпущенную продукцию за границу (Фото: Ровенская ОГА)
ООО Медовый Край из Ровенской области стало одним из ведущих экспортеров украинского меда.
Об этом сообщила Ровенская областная государственная администрация.
Согласно сообщению, эта компания более десяти лет занимается закупкой, переработкой и экспортом украинского меда.
«Компания сотрудничает с более чем пятью тысячами пасечников из разных регионов Украины», — сообщила Ривненская ОГА, — «Предприятие перерабатывает до 40 тонн меда в сутки, а 99% продукции экспортируется за границу».
Основными потребителями являются Германия, Испания, Нидерланды, Польша, Франция, США и Израиль.
При этом в прошлом году предприятие экспортировало более 7 тысяч тонн меда.
«В Медовом крае действует собственная аккредитованная лаборатория, где каждая партия проходит несколько этапов контроля качества. Результаты тестов подтверждаются в ведущих европейских лабораториях Intertek и QSI», — говорится в сообщении. — «Предприятие имеет собственный автопарк и современное оборудование. Это обеспечивает непрерывность производственного процесса и логистики».
По словам руководства компании, погодные условия и ситуация в отрасли пчеловодства влияют на объемы заготовки, однако спрос на качественный украинский мед на мировом рынке остается стабильным.
«Компания из Ровенской области делает весомый вклад в развитие пчеловодства и создает рабочие места — сейчас здесь работает более 70 человек. „Медовый Край“ — один из ведущих экспортеров меда Украины», — отметил заместитель председателя Ровенской ОГА Александр Кохан, — «Благодаря высоким стандартам качества компания формирует положительную репутацию украинского меда в мире. Качественный мед из Украины — это доверие мира».
Как сообщалось, Украина в 2024 году заняла третье место по объемам экспорта меда среди традиционных мировых лидеров, поставив 85,8 тыс. тонн.
В прошлом году крупнейшими покупателями украинского меда стали Германия, которая закупила объем в 18,9 тыс. т, США — 12,1 тыс. т, Польша — 9,7 тыс. т, Франция — 9,6 тыс. т и Бельгия — 7,1 тыс. т.
Кроме этого, украинский мед поступал и на рынки других стран, в частности Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады, Катара и Иордании.