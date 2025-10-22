Ранее хотела ограничений. Страна ЕС скупает один из украинских товаров на фоне нехватки сырья

Об этом пишет УкрАгроКонсалт.

«По предварительным данным EuroStat, в 2024/25 маркетинговом году Румыния ожидает импортировать рекордный объем сои», — говорится в публикации, — «Имеющиеся данные за сентябрь-июль свидетельствуют о том, что было импортировано около 270 тыс. тонн сои, что уже является абсолютным рекордом для страны. С начала войны Украина стала крупнейшим поставщиком этого товара в Румынию».

Реклама

Румыния обычно вполне достаточно производит собственные растительные масла (подсолнечное и рапсовое), пишет УкрАгроКонсалт. Однако после нескольких лет летней засухи местные переработчики столкнулись с некоторыми проблемами с происхождением местных семян подсолнечника, в частности из-за высоких цен.

Таким образом, импорт сои и сырого подсолнечного масла украинского происхождения имеет тенденцию к росту.

Официальные данные по урожаю подтвердили уменьшение площади посевов румынского подсолнечника. Более высокая урожайность по сравнению с прошлым годом обеспечила несколько выше производство, поэтому УкрАгроКонсалт оценивает, что экспорт румынского подсолнечника должен быть сопоставим с прошлым сезоном.

«Имеющиеся данные портов свидетельствуют о том, что темпы экспорта подсолнечника из Румынии остаются высокими, а Турция является основным пунктом назначения», — говорится в публикации, — «В течение сезона местные румынские переработчики и традиционные импортеры румынского подсолнечника из ЕС могут почувствовать значительный ценовой дискомфорт в этом сегменте с более низкой маржой переработки, если цена на подсолнечное масло не вырастет более существенно».

Как сообщалось, в феврале Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия призвали Еврокомиссию вернуться к довоенному квотированию украинской аграрной продукции после завершения автономных торговых мер.

«Защищаем интересы и средства к существованию фермеров от украинской сельскохозяйственной продукции», — отметил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, — «В совместном письме с моими коллегами министрами сельского хозяйства Болгарии, Румынии и Словакии призвали Брюссель принять меры».

В ноябре 2024 года Болгария и Румыния обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести защитные меры против импорта меда из Украины.

В октябре 2024 года Румыния после жалоб местных фермеров добавила яйца и мясо птицы в перечень продуктов, импорт которых из Украины разрешен только при наличии лицензии.