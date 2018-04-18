Кредитный рестарт

Интерес банков к кредитованию малого и среднего бизнеса неизменно растет. Банки активно ищут возможность удешевить кредиты и сделать условия кредитования более доступными.

2017-2018гг. стали периодом повышенного интереса банковского сектора к малому и среднему бизнесу. Банки один за другим декларируют, что это направление деятельности становиться для них приоритетным. Не секрет, что именно за малым и средним бизнесом будущее Украины, ее стабильное экономическое развитие. Проблема лишь в том, что для устойчивого развития МСБ требуется доступное и сравнительно недорогое финансирование, а с этим ситуация в Украине не самая благоприятная.

К сожалению, часто банкиры не идут дальше заявлений и деклараций. Отчетность Нацбанка свидетельствует о том, что о том, что многие участники банковского сектора все еще предпочитают вкладывать свободные средства в безрисковые ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ и не спешат кредитовать реальный сектор экономики. К тому же, существующий кредитный портфель сконцентрирован в сегменте крупного корпоративного бизнеса. При этом высокая учетная ставка НБУ и дорогое привлечение средств у населения мешает банкам удешевлять кредиты для бизнеса. Для многих малый и средних предприятий процентные ставки по кредитам остаются заоблачными.

Отметим, что условия кредитования МСБ в таких крупных частных финучреждениях, как Райфайзенбанк Аваль, УкрСиббанк, Укрэксимбанк и ПУМБ, очень похожи. Эти банк готовы выдавать кредиты МСБ на срок от 1 года до 3 лет, а процентная ставка по таким кредитам колеблется в пределах - 17-20% годовых. При этом банки часто привязывают максимальные суммы кредита к масштабам бизнеса самого заемщика – максимальный кредит рассчитывается, например, как определенный процент от годовой выручки клиента. Часто этот лимит может колебаться в пределах 15-20% годовой выручки. Хорошо то, что практически все крупные банки сегодня выделяют малый и микробизнес в отдельное направление и разрабатывают для предпринимателей отдельные кредитные продукты, депозитные программы и сервисы интернет- и мобильного банкинга.

Так сложилось, что на сегодняшний день наиболее активную позицию в сегменте МСБ занимают банки с государственным капиталом – Ощадбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк и Укргазбанк. Причем Ощадбанк и Укргазбанк выделяются тем, что могут предложить МСБ конкурентно низкие процентные ставки и доступные условия кредитования. Зачастую это возможно благодаря сотрудничеству с международными финансовыми структурами. Например, Ощадбанк и Укргазбанк развивают партнерские программы с Немецко-Украинским фондом (НУФ), нацеленные на удешевление кредитов для предпринимателей и предоставление МСБ более долгосрочного финансирования.

Но наиболее важным элементом сотрудничества этих банков с Немецко-Украинским фондом стала возможность получения банками консультационной поддержки от Фонда на усовершенствование систем кредитования МСБ. В рамках такой поддержке НУФ с помощью ведущей консультационной компании Германии «Франкфуртская школа финансов и менеджмента» усовершенствовал внутренние процедуры, процессы и технологии кредитования МСБ, что позволило банкам ускорить процесс принятия решений по кредитам МСБ и увеличить качество кредитного портфеля.

Ощадбанк и Укргазбанк участвуют в таких проектах НУФ как «Программа микрокредитования» и «Программа кредитования ММСП Украины по приоритетным отраслевым направлениям». Укргазбанк в свою очередь также поддерживает такие инициативы Фонда как «Программа рефинансирования мероприятий поддержки системы кредитования в сельской местности», а также «Программа поддержки финансирования инвестиционных проектов МСП по приоритетным направлениям». Отметим, что помимо банков с государственным капиталом возможности НУФ используют и частные банки. Например, такие финучреждения как Мегабанк и Кредитвестбанк присоединились к программе микрокредитования, а ПроКредит Банк и Кредобанк поддержали программу финансирования инвестиционных проектов МСБ. ПроКредит Банк также принимает участие в программе кредитования приоритетных отраслей экономики.

В рамках новой программы НУФ по финансированию инвестиционных проектов МСБ стоимость кредита для конечного заёмщика в гривне не превышает уровня 15% сроком на 5 лет. Такая выгодная процентная ставка стала возможной благодаря сотрудничеству НУФ с инициативой EU4Business, в рамках которой Европейский Союз выделил фонду через Немецкий банк развития KfW финансовую помощь в размере 5 млн. евро на компенсацию валютных убытков по кредитам МСБ.

В свою очередь ПроКредит Банк, не будучи финучреждением из числа крупнейших, получил возможность усилить свои конкурентные позиции в сегменте МСБ. Вообще следует отметить, что на рынке обслуживания МСБ свою нишу активно ищут банки 2-й и 3-й группы по классификации НБУ. И борьба за клиентов идет не только путем снижения стоимости заемных средств. Небольшие банки имеют меньший бюрократический аппарат, могут более оперативно принимать решения по вопросам кредитования того или иного клиента. Да и подход к оценке бизнеса заемщика может быть применен менее строгий и формальный. К тому же банки активно формируют отраслевую специализацию. Если ПроКредит Банк всегда был силен в микрокредитовании и работе с МСБ, то КредиАгриколь Банк имеет большой опыт работы с фермерскими хозяйствами, а тот же Укргазбанк является экспертом в работе с эко-банкингом.

Радует то, что европейско-украинские финансовые инициативы покрывают практически все направления работы с частными предпринимателями, а также малыми и средними компаниями. А это значит, что у банковского сектора есть эффективные инструменты для формирования выгодных предложений как для аграриев, так и для производителей других товаров и услуг.