Агенты роста

Международные финансовые институты наращивают поддержку малых и средних предприятий, рассчитывая на повышение темпов роста украинской экономики.

2018-2019 гг. могут стать периодом активизации кредитования бизнеса в Украине. Такое мнение высказывают многие эксперты, в том числе, представляющие международные финансовые структуры. В частности, такой прогноз в июне прошлого года высказал управляющий директор ЄБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. При этом он подчеркнул, что ЕБРР планирует более активно кредитовать украинские банки именно для того, чтобы последние выдавали больше кредитов малому и среднему бизнесу. Вообще следует отметить, что именно малый и средний бизнес часто вызывает у международных финансовых структур неподдельный интерес. И не удивительно, что программы, реализуемые ЕБРР для МСБ в Украине, не единственный пример подобной активности.

Среди проектов, направленных на поддержку бизнеса в Украине, можно отметить программы кредитования и консультативной поддержки бизнеса, реализуемые под эгидой ЕБРР. Также стоит упомянуть запуск фонда прямых инвестиций Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III), который находиться под управлением инвестиционной компании Horizon Capital. Безусловно, внимания заслуживают и программы кредитования, внедряемые Немецко-Украинским фондом.

Коллективная инициатива

Что касается Фонда EEGF III, примечательно то, что его участниками стали многие международные финансовые организации, такие как Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкий банк развития, Голландский банк развития, а также финансируемый правительством США Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

В частности, еще в июле 2017 г. IFC, являющаяся членом World Bank Group, заявила о намерении выделить фонду EEGF III $15 млн для финансирования украинского малого и среднего бизнеса, занятого в сфере IT, легкой промышленности и АПК. В самой IFC подчеркивают, что данная инвестиция направлена на ускорение экономического роста в Украине и создание новых рабочих мест. «МСБ имеет хорошие возможности для стимулирования экономического роста благодаря конкурентоспособной рабочей силе страны, большому внутреннему рынку и близости к Европейскому союзу. Многие пытаются получить доступ к долгосрочному финансированию, которое им необходимо развивать и расти», - говорится в сообщении IFC. Ожидается, что за счет средств фонда EEGF III будут осуществлены инвестиции в 10-15 компаний. Причем каждая получит от $5 до $20 млн. Инициатива, безусловно, полезная, но она скорее относиться к сфере прямых иностранных инвестиций в Украине и не решает в целом задач кредитования малого и среднего бизнеса. Точно так же, как и многие проекты ЕБРР, которые направлены на консультирование, повышение квалификации предпринимателей, их обучение и поддержку в процессе выхода на новые рынки, повышение эффективности бизнес процессов и пр. Все это нужно бизнесу, но в то же время ему нужны и кредитные средства для развития и поддержки непосредственно бизнес-процессов.

Партнерство ради роста

В связи с этим отдельного упоминания стоит начавший свою деятельность в 1996г. Немецко-Украинский фонд, финансирование программ и проектов которого осуществляется за счет средств правительства Германии через немецкий государственный банк развития Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). На сегодняшний день Фонд декларирует готовность предоставить EUR45 млн для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Партнерами НУФ в отечественном банковском секторе являются такие банки как ПроКредит Банк, Укргазбанк, Мегабанк, Ощадбанк, Кредитвестбанк и Кредобанк.

Преимущество НУФ в том, что он активно развивает сразу несколько направлений, в которых другие международные институции практически не представлены. В частности, для физлиц предпринимателей (ФЛП) и компаний с количеством сотрудников до 250 чел. развивается микрокредитование. Также внедрена программа рефинансирования мероприятий по поддержке кредитования в сельской местности. Ее цель – расширение кредитования микро- малых и средних предприятий в населенных пунктах с числом жителей менее 100 тыс. чел. В рамках программы МСБ могут рассчитывать на кредит на сумму до EUR250 тыс. на срок до 3 лет (для пополнения оборотного капитала) и 5 лет (для инвестирования в основные средства). По сути, предлагаемые сроки и суммы кредитования редко можно встретить на банковском рынке, тем более в сфере кредитования МСБ в сельской местности.

В то же время Фондом реализуются программы кредитования и инвестирования в проекты МСБ по приоритетным направлениям, таким как: АПК, пищевая промышленность, развитие малых отелей, зеленый туризм, рестораны и общепит, легкая промышленность. Приоритетными также являются проекты, связанные с энергоэффективностью и энергосбережением, а также импортозамещением. Программы приоритетного кредитования и инвестирования примечательны плавающими ставками (привязанными к индексу UIRD), что тоже является существенным отличием от практики, как отечественных банков, так и многих международных финансовых организаций. В рамках этих программ НУФ предоставляет предпринимателям долгосрочный кредитный ресурс в национальной валюте на уровне до 15% годовых. Это стало возможным благодаря привлечению фондом ресурсов от Европейского Союза через KfW в рамках инициативы EU4Business для компенсации убытков от курсовой разницы по кредитам МСБ.

Вовсе уникальной является для Украины программа удешевления кредитов для МСБ. В конце прошлого года при поддержке киевских городских властей стартовала программа компенсации процентных ставок по кредитам для предпринимателей города Киева. В рамках этой программы предусмотрены кредиты на сумму до EUR 250 тыс. на срок до 2 лет. Примечательно, что такая практика начинает адаптироваться и в других городах и областях Украины. В частности, интерес к сотрудничеству с НУФ выявили муниципальные власти Харьковской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

Цели и средства

Наличие большого количества программ кредитования, привлечения инвестиций, выделения грантов и оказания консультативной помощи малому и среднему бизнесу, реализуемых международными структурами в Украине, вполне объяснимо. Представители ЕБРР и Всемирного банка в своих выступлениях неоднократно подчеркивали, что именно малый и средний бизнес является основой устойчивого роста любой экономики. И Украина не исключение. Кредитование МСБ является выходом из положения и для украинских банков, так как крупный бизнес сегодня сильно закредитован и к тому же часто имеет негативный опыт судебных споров с банками-кредиторами. В любом случае банкиры проявляют большой интерес именно к развитию программ кредитования МСБ, но в то же время испытывают нехватку долгосрочных и дешевых кредитных ресурсов. Такие же структуры как ЕБРР, НУФ, IFC и др. позволяют отечественным финучреждениям сделать финансирование более доступным для бизнеса.