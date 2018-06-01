Зеленая энергия. Быть или не быть

Мощности альтернативной энергии в стране в этом году выросли более чем в двое

Мощности альтернативной энергии в Украине стремительно выросли и если не будет изменен подход к формированию тарифов, эта энергия останется дорогой и уже никому не нужной.

В I квартале этого года в Украине было введено в 2,6 раза больше мощностей альтернативной энергии, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставляет Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

На самом деле, тенденция впечатляет. Если не считать двух фактов. Первый – альтернативная энергетика до сих пор составляет всего лишь 1,5% общего энергобаланса. Второй – в Украине самые высокие среди всех европейских стран тарифы на возобновляемую энергию. Об этом идет речь в сюжете экономической программы Перша Шпальта.

В прошлом году соответствующим законом О рынке электроэнергии была введена очень важная составляющая – долгосрочный договор на закупку электроэнергии до 2030 года, который дает инвестору гарантии. И больше не требует ежегодного продления договора.

Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации, ссылаясь на финансовые отчеты международных организаций, говорит, что сейчас подавляющее количество денег идет именно в возобновляемую энергетику: ветер, солнце, биоэнергетика, другие источники энергии. И Украина не является в этом вопросе исключением.

"Сегодня в Украине действует, пожалуй, одна из лучших программ в Европе по поддержке возобновляемой энергетики. У нас законодательно закреплен зеленый тариф, обеспечивающий инвесторам определенные гарантии. Во-первых, возврат инвестиций, во-вторых, экономической составляющей той модели прибыли, которую компания рассчитывает получить, входя в этот бизнес", – отмечает Александр Репкин, председатель наблюдательного совета Токмак Солар Энерджи.

Как видим, участники рынка весьма довольны условиями, созданніми для них государством. Впрочем, эксперты утверждают: у потребителей энергии оснований для восторга – куда меньше.

По словам Андрея Геруса, главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, Энергоатом производит 50% всей электроэнергии, но работает по тарифу 0,55 грн/кВт * ч, тогда как электроэнергия от солнца имеет тариф 6 грн/кВт * ч.

Впрочем, участники рынка альтернативной энергетики уже сейчас готовятся к снижению тарифов. "С развитием технологий тариф будет снижаться. Что нам это даст? В первую очередь – работу людям, а главное – образование. И завтра мы уже будем частью большго энергосообщества или сообщества машиностроения, науки, где наши люди смогут также развиваться", – говорит Владислав Еременко, гендиректор компании Ветряные парки Украины.

Один из способов сделать тариф ниже – ввести аукционы. Тогда государство будет выбирать того участника рынка, который предложит меньшую стоимость альтернативной электроэнергии. Это, по словам Александра Домбровского, и.о. председателя комитета Верховной рады по вопросам ТЭК, даст нам возможность существенно уменьшить нагрузку и снизить цену зеленой энергии.

Герус считает, что если этого не произойдет, то в ближайшее время зеленая энергетика в Украине полностью прекратит развиваться. И добавляет: потому что такую цену государство и потребители будут просто не в состоянии платить за новую зеленую энергетику и эту историю просто напросто закроют.

В любом случае для увеличения доли альтернативной энергии необходимы деньги, которые есть прежде всего у западных компаний. "Риски высоки, но высока и потенциальная прибыль. Будет трудно, нужно будет воевать за каждую подпись. Но здесь можно делать бизнес, зарабатывать, и это может стать прекрасным местом для работы", – говорит Питер О`Браен, глава представительства компании Euro Cape New Energy в Украине.

Немало западных инвесторов покинули отрасль альтернативной энергетики в таких странах, как Испания, Чехия, Болгария. Из-за нестабильного законодательства и множества изменений. Поэтому, для развития этой сферы Украине нужны устоявшиеся правила работы и основательная законодательная база.

Кроме этого, в специальном репортаже программы смотрите о том, как и кому приносят миллионы товары повседневного спроса. А также материал о том, сможет ли Украина отказаться от полиэтилена.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.