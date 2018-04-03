Украинцы смогут летать в Европу почти даром

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair наконец-то заходит в Украину. Перевозчик начнет полеты в европейские города осенью, пока что из Киева и Львова.

В конце прошлого месяца Ryanair подписала соглашения о работе в аэропортах Борисполь и Львов. Компания будет летать в Великобританию, Польшу, Германию, Испанию и другие страны Европы. Минимальная цена билетов составит 10 евро, средняя цена – 40 евро, в одну сторону. Компания ожидает, что 40% ее пассажиропотока составят европейские путешественники.

"Это будут не только самые низкие цены в Украине, но и в Европе. Мы уверены, что это будет началом очень бурного роста авиарынка в Украине", – заявил в интервью в программе Перша Шпальта Майкла О'Лири, генеральный директор Ryanair.

Приход этого авиаперевозчика должен кардинально изменить ситуацию на рынке, особенно это касается обслуживания. Согласно расписанию авиакомпании, ее самолет будет разворачиваться за 25 минут. "Такого времени в Украине еще не мог предоставить ни один аэропорт. Это новый технологический рывок в обслуживании как авиакомпаний, так и пассажиров", – отмечает Александр Ланецкий, гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support.

Юлия Ковалив, руководитель офиса Национального инвестиционного совета, говорит, что Украина имеет достаточно большой потенциал и авиарынок должен еще вырасти на 20%. В прошлом году пассажиропоток составил 16 млн человек, при населенные в 40 млн, тогда как во многих странах эти цифры за год достигают 30-35 млн пассажиров, при значительно меньшем количестве населения.

Ryanair пытался начать полеты в Украину в 2017 году, но из-за конфликта с Борисполем и из-за слабого спроса при предварительной продаже авиабилетов, компания решила отложить эти намерения до лучших времен и сосредоточиться на других рынках. Но на этот раз, все стороны договорились и остались довольны.

Даже вопреки тому, что перевозчик получил низкие тарифы на обслуживание в аэропортах, сейчас Ryanair отказался от своих одиозных требований. Таких, как получение бесплатных участков земли, получение бесплатно каких-либо мест для такси, парковок и тому подобное. То есть обе стороны нашли компромисс, пошли навстречу друг другу.

Начало работы ирландской авиакомпании в Украине существенно поможет и другим игрокам авиарынка. "Ради прихода Ryanair были изменены правила и тарифы. Была узаконена скидка на открытие новых направлений, а также – на увеличение количества направлений", – говорит Ланецкий. И добавляет, что больше со всех от этого выиграют Международные авиалинии Украины, которые тоже получат эти же скидки, потому что открывают много новых авианаправлений.

Впрочем, некоторые другие операторы рынка уверенности от старта полетов крупнейшего в Европе лоукостера не разделяют. По их мнению – взрывного роста не будет. Особенно в сегменте внутренних перевозок. По мнению Владимира Каменчука, гендиректора авиакомпании Windrose, Украина как рынок не соответствует классическому варианту лоукостов, ведь такие перевозчики работают в странах с хорошо работающей экономикой и с хорошими доходами населения. Тем более, что в Украине складывается классическая традиция пользоваться другими видами транспорта внутри страны.

Основные клиенты лоукостеров – гастарба́йтеры и студенты. По данным компаний, позволить себе перелет могут только 7% населения Украины. Но выводы о работе Ryanair на украинском рынке можно будет сделать только после первых рейсов, запланированных на осень.

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Программа Перша Шпальта выходит на телеканале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.