Во сколько обойдется России Крымский мост

Во вторник, 15 мая, состоялась церемония открытия Крымского моста, который соединит аннексированный Крым с Краснодарским краем Российской Федерации. Он получился одним из самых дорогих в мире и самым длинным в Европе.

Мост, по крайней мере его автомобильную часть запустили раньше, чем планировалось. Ожидалось, что это произойдет в декабре этого года. Хотя открыть его к 9 мая, как надеялась власть страны-агрессора, тоже не удалось.

По протяженности Крымский мост превзошел португальский Васко да Гама на 1,8 км, таким образом став самым длинным мостом в Европе. Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем.

Крымский мост возвели за счет средств федерального бюджета без привлечения внебюджетного финансирования. Такой инвестпакет в размере $26 млрд Россия утвердила еще в 2014 году. На Крымский мост было предусмотрено почти 300 млрд рублей (примерно $5 млрд). Однако он обошелся России даже дешевле, чем ожидалось - в 227,9 млрд руб. (примерно $4 млрд).

Однако Крымский мост считается одним из самых дорогих в мире. Для сравнения, мост в Южной Корее между островом Йонджон и городом Инчхон построили за $1,9 млрд. Он считается самым дорогим мостом в Азии. На мост Веррацано, соединяющий Нью-Йорк и Стейтен-Айленд, потратили $2,4 млрд..

Крымский мост по цене уступает только мосту Большой Бельт между островами Зеландия и Фюн, который обошелся Дании в $4,4 млрд, а также подвесному мосту Бэй-Бридж между Сан-Франциско и Оклендом стоимостью $6,4 млрд, который уже на протяжении 80 лет считается самым дорогим в мире.

История

Мост через Керченский пролив был построен еще в 1944 году. Однако ему не удалось просуществовать долго - уже в 1945 году мост снесло ледоходом. Тогда советская власть не стала его восстанавливать, однако уже в 90-х годах начали активно обсуждать такую идею.

В июле 2000 года тогдашний председатель Верховной Рады Крыма Леонид Грач и глава правительства Москвы Юрий Лужков договорились о строительстве моста, но этот проект так и не был реализован.

В 2010 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместном строительстве моста через Керченский пролив. Планировалось, что его строительство завершат в 2014 году.

В 2013 году Украина снова договорилась с Россией о совместном строительстве моста, однако после конфликта на Донбассе и аннексии Крыма РФ, Украина в 2014 году разорвала соглашение.

Строительство

План Крымского моста был утвержден еще летом 2014 года, однако его активное строительство начали в 2016-м - тогда возвели свайные опоры и суднопроходные части моста. Работы велись одновременно на нескольких участках общей протяженностью 10 км.

Генеральным подрядчиком выступила компания Стройгазмонтаж российского миллиардера Аркадия Роттенберга, близкого к Владимиру Путину. Из-за того, что его компания участвовала в строительстве моста, олигарх попал под санкции Европейского Союза.

Летом 2017 года в Керченском проливе начали строительство железнодорожной арки моста, которую установили в конце августа. В октябре было установлено арку для автомобильной дороги. К концу 2017 года года все опоры под автомобильную дорогу уже были готовы, а в феврале этого года начали строительство автомобильного подхода к Крымскому мосту.

Проект должны были закончить в декабре 2018-го, однако открытие решили перенести на полгода раньше. В то же время сейчас по Крымскому мосту смогут передвигаться только легковые автомобили и автобусы. Полосу для грузовиков откроют в октябре. Железнодорожную часть моста планируют достроить и запустить в следующем году.

Крымский мост соединит аннексированный Крым с полуостровом Тамань. Мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дороги. Автомобильная трасса состоит из четырех полос - по две в каждую сторону, ее пропускная способность составит 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость движения по объекту - 90 км/ч.

В чем проблема

С начала строительства Крымского моста Россия запретила движение всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ, а также судов, участвующих в процессе строительства.

Тогда заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что его строительство в оккупированном Крыму нарушает международное морское право и приведет к снижению товарооборота между Украиной и другими странами. Мининфраструктуры даже обратилось с жалобой в Международную морскую организацию для решения этой проблемы.

Позже Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту в связи с односторонним решением Москвы ограничить движение судов через Керченский пролив.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян утверждал, что строительство Крымского моста негативно влияет на логистику Азовского региона и может привести к убыткам портов Мариуполь и Бердянск. По его словам, в прошлом году наблюдалось уменьшение количества судозаходов и грузооборота в этих портах, поскольку параметры судов больше высоты моста.

В Мининфраструктуры отметили, что из-за ограничений в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. тонн), которые перевозят грузы только в пределах Черного и Средиземного морей.

Результаты строительства ощущались уже в прошлом году - Администрация морпортов Украины отчиталась о снижении грузопотока в портах Мариуполь и Бердянск на треть.

Кроме того, строительство моста имеет негативное влияние на экосистему Азовского моря. Еще в мае 2017 года было открыто уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста. Сегодня же в прокуратуре Крыма отмечают, что его возведение происходило с грубыми нарушениями экологической безопасности и нанесет примерно 10 млрд грн убытков.