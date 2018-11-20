Не хватило скорости. Почему итоги автомобильного года не порадуют дилеров

Продажи новых автомобилей в Украине не растут, но и не падают

Итоги автомобильного года не порадуют дилеров: продажи новых машин в Украине стагнируют — на рынок давят официально завезенные в страну бывшие в употреблении иномарки и автомобильный утиль с европейской регистрацией.

За десять месяцев 2018 года украинцы почти 159 тыс. раз осуществляли свою мечту об автомобиле. Именно столько транспортных средств, по данным МВД, официально зарегистрированы в стране за этот период.

Но лишь 40 % из них составили новые автомобили — этот результат шокировал представительства мировых брендов и официальных дилеров. Подобного еще не случалось, чтобы рынок бывших в употреблении автомобилей опередил по продажам машины с завода.

"Это катастрофа для страны — сюда завозится то, что не нужно Европе”, — говорит Оксана Борейко, директор по маркетингу компании Renault Украина.

Борейко возмущена не только массово поехавшей в страну вторичкой, но и нашествием так называемых евроблях — нерастаможенных машин с европейской регистрацией. Они торпедировали официальный рынок своей доступностью: 15‑20‑летние машины, порой откровенный хлам, но ценой около $1,5‑2,0 тыс. покорили страну. Точного их числа никто не знает, но по некоторым оценкам их количество уже перевалило за 1,0‑1,5 млн.

Неудивительно, что рынок новых машин, который в последние пару-тройку лет понемногу оживал — с 2013‑го по 2015‑й продажи рухнули с 201,5 тыс. до 46,5 тыс. за год, но потом этот показатель пошел вверх с годовым приростом примерно 25‑30 %, — теперь стагнирует. И если за весь прошлый год в стране продали чуть более 80 тыс. нулевых автомобилей, то в нынешнем продавцы будут рады и повторению этого результата.

"О том, чтобы достичь 100 тыс., этим и не пахнет даже", — говорит Геннадий Четверухин, коммерческий директор Хюндай Моторс Украина.

Пока, по результатам десяти месяцев, в Украине нашли хозяев около 65 тыс. новых иномарок, подсчитали в компании AUTO-Consulting. Прирост в сравнении с теми же десятью месяцами, но 2017 года — лишь 1,3 %.

В итоге Украина остается в числе самых компактных автомобильных рынков Европы, почти вдвое уступая по объему продаж Венгрии, население которой в четыре раза меньше украинского, и Румынии, где в два раза меньше граждан, чем в Украине.

Новый завоз

Если смотреть на рынок глобально, то самый популярный среди официально купленных украинцами автомобилей, по данным статистики, выглядит так: это пяти-семилетний седан Renault Megane, Volkswagen Passat и Škoda Octavia стоимостью $ 9‑12 тыс.

Чаще всего подобные машины регистрировали в Киеве, а также в приграничных Ивано-Франковской и Волынской областях.

А вот автомобили с нулевым пробегом, сошедшие прямо с конвейеров, активнее всего раскупали те же киевляне и жители Харьковщины с Днепропетровщиной. Но рекордсменами по росту продаж оказались Закарпатская, Хмельницкая и Киевская области.

C января по октябрь в стране ежемесячно продавали порядка 6,5 тыс. новых иномарок. Тройка лидеров среди брендов почти традиционна: на первом месте Toyota c результатом 8,1 тыс., далее идет Renault — 7 тыс., а бронза у Volkswagen — 5,4 тыс.

Последний бренд нарастил объемы заметнее двух других: за десять месяцев — на 12,4 %.

Просто дилеры активно везли в страну так называемые дизельгейтные машины с других рынков по сниженным ценам.

Из-за скандалов с подделкой показателей выбросов дизельных машин концерн VAG, производящий VW, Audi, Škoda, Seat и автомобили ряда других брендов, попал в Европе и некоторых других странах под санкции. И вынужден был искать новые рынки сбыта для своих уже выпущенных машин с двигателями на тяжелом топливе. Одним из них стала Украина.

Поэтому продажи Golf — самой популярной модели VW в Европе и не очень ходовой в Украине — выросли в стране почти вдвое. А популярность VW Polo подскочила сразу на 56,7 %.

Аналогичная ситуация и с Audi А3, которую в этом году в стране предлагали со значительными скидками. Таким образом и сам бренд Audi оказался на девятом месте по продажам.

Но рекордный рост результатов в первой двадцатке списка самых популярных брендов показал скромный китайский Chery — сразу +111 %.

И все же первое место — но в модельном зачете — получили не немцы, и даже не ушлые китайцы, а умеющие совместить качество с демократичной ценой французы: по результатам 10 месяцев отечественный автоолимп покорился компактному кроссоверу Renault Duster, который благодаря цене (от 395 тыс. грн) потеснил лидера прошлого года KIA Sportage, еще один кроссовер (от 500 тыс. грн). Да и третье место в модельном зачете досталось SUV — японскому Toyota RAV4.

Кроссоверы — автомобили с кузовом универсал, повышенным клиренсом и (как вариант) с полным приводом — набирают популярность во всем мире благодаря своей практичности и расширенным возможностям. Неудивительно, что и украинцы, желающие загнать в свой гараж новый автомобиль, оказались падки именно на такие машины.

В десятке лидеров общеукраинских продаж есть еще два относительно доступных SUV — Hyunday Tucson и Nissan Qashaqai. “Компактный SUV — беспроигрышный вариант: все [автокомпании], у которых они есть в портфеле, продают не менее 200 автомобилей в месяц”, — говорит Четверухин.

По словам Андрея Нестеренко, главы Nissan Motor Украина, в октябре доля моделей этого класса на украинском рынке составляла 34 %.

Впрочем, в первой десятке по продажам нашлось место и для традиционно любимых соотечественниками Toyota Camry, Renault Logan и Škoda Octavia.

Не новые, но иностранные

Главным сдерживающим фактором для рынка новых автомобилей стало многообразие предложений иномарок с пробегом. Причем на любой вкус, от элитных до самых бюджетных.

Речь, прежде всего, идет о ввозе б / у машин по сниженным ставкам акцизного сбора, который установлен до конца 2018 года. Он позволяет одному человеку раз в год завезти для личных нужд и растаможить один подер­жанный автомобиль, произведенный до 2010‑го.

Киевский предприниматель Александр, не захотевший называть свою фамилию, занимается частным извозом. За последние полтора года он успел ввезти таким образом из Германии два микроавтобуса Peugeot Expert с дизельным двигателем объемом 2 л. Причем одним он попользовался и продал ради приобретения второго.

Первый был 2013 года выпуска, второй — 2015‑го. Оба стоили по 7,5 тыс. евро. После растаможки их цена поднялась всего лишь до 11,5 тыс. евро. У предпринимателя есть родственники в Германии, поэтому оформление всех документов в немецких органах власти обошлось ему в 300 евро.

Возможность льготного ввоза относительно новых автомобилей с пробегом привела к созданию новых бизнесов, которые профессионально предлагают машины по сниженным ценам. В частности, набирает обороты торговля битыми иномарками из США и Канады.

В Украине такие машины, попавшие, как правило, в не самые серьезные ДТП, которые в Штатах продают с аукционов, можно приобрести за $ 18 тыс. Они требуют частичного ремонта, но все равно невероятно доступны, да и посредники готовы не только привезти “биток”, но и восстановить его в Украине.

Например, BMW Х3 с двухлитровым двигателем и полным приводом, произведенный в 2008 году, можно купить даже за $ 14 тыс. “Новый подобного уровня вы точно не купите”, — говорит Дмитрий Барановский, директор столичного автоцентра Авто-Альянс.

Александр Тимофеев, глава наблюдательного совета компании АВТ Бавария, торгующей прежде всего как раз новыми BMW, прямо из окна своего офиса, расположенного на Бориспольской трассе, регулярно наблюдает автовозы с американцами. “Везут полные автовозы, делают из двух автомобилей один. И вся страна наполняется товаром, который как новый, но чуть поношенный, слегка битый, слегка подъезженный”, — усмехается он.

А затем его улыбка гаснет. “Такие автомобили стали очень серьезной проблемой именно для дорогого сегмента, — говорит Тимофеев. — Потому что возят то, на чем здесь можно заработать”.

Сейчас BMW в рейтинге самых продаваемых брендов, если учитывать только новые автомобили, оказался на 15‑м месте: Тимофеев и его команда нашли покупателей на 1,6 тыс. баварцев.

А вот на б / у рынке BMW в этом году взобрался на седьмое место с результатом 4,3 тыс. проданных машин.

На результатах, показанных торговцами новыми автомобилями, сказался даже льготный — без уплаты акциза и НДС — ввоз электромобилей, срок действия которого ограничен 2018 годом. Правительство пошло на такой шаг, чтобы стимулировать ввоз новых машин подобного типа. Но процесс пошел не так, как ожидали чиновники Кабмина.

По данным AUTO-Consulting, за девять месяцев 2018‑го в стране реализовали на 32 % больше электрокаров, чем годом ранее. Но новых продали всего на сотню больше — 367 экземпляров. А вот бывших в употреблении — целых 3,4 тыс. штук.

По данным Нестеренко из Nissan Motor Украина, самый популярный электромобиль в стране — Nissan Leaf, который в Украине официально вообще не представлен, — оказался шес­тым по объемам ввоза среди всех б / у иномарок.

Партизаны на еврономерах

Но боль официальных дилеров от конкуренции с уже поездившими по другим странам, а затем зарегистрированными в Украине машинами меркнет перед тем ужасом, который несут рынку так называемые евробляхи.

Особенно сильно они ударили по продажам новых машин нижнего ценового сегмента. Спрос на такие некогда ходовые автомобили, как Renault Logan и Škoda Octavia, упал на 19 %, а Toyota Corolla — на все 35 %.

Ситуация напоминает то, что уже было в Румынии и Болгарии, где после присоединения к Евросоюзу практически умер рынок новых недорогих автомобилей, отмечает Борейко из Renault Украина.

Румыния смогла выйти из этой ситуации, создав хорошие условия для прихода иностранных автопроизводителей. А вот Болгария так и не справилась с засильем старых, ненужных в других государствах ЕС машин.

Впрочем, на еврономерах в Украине ездят не только те, кто покупает их из бедности. Олег Боярин, владелец автозавода Еврокар, собирающего в Закарпатье Škoda и VW, говорит, что у него под домом стоят премиальные BMW и Mercedes с иностранной регистрацией и даже люксовый Maybach на бляхах.

Большие надежды участники рынка связывают с парой новых законов, которые недавно приняла Верховная рада. Они снижают стоимость растаможки для всех автомобилей, а также устанавливают штрафы за эксплуатацию транспортных средств на иностранных номерах. При этом появляется льготный трехмесячный период для уже въехавших в страну блях — стоимость акциза снизят на 50 %.

Если законы подпишет президент, то, к примеру, Volkswagen Passat 2006 года, который в Литве стоит 3 тыс. евро, можно будет растаможить во время льготного периода всего за 1,7 тыс. евро. Сейчас же подобная операция обойдется почти в 7 тыс. евро.

Но даже подобные новации не решат всех проблем продавцов новых машин. “Все автомобили станут немного дешевле, но откроется рынок так называемых свежих б / у”, — говорит Тимофеев. Его компания сейчас также начала активно развивать продажу именно таких иномарок, с небольшим пробегом.

В итоге опрошенные НВ авто­дилеры все же рассчитывают на рост рынка в следующем году. Четверухин из Хюндай Моторс Украина ожидает до 85 тыс. проданных новых машин. А Алексей Кисиль, директор компании Volvo Winner Automotive, и вовсе ставит на 100 тыс. "Ситуация в стране все же стабилизируется, а экономика растет", — говорит он.