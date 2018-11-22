Модный календарь. В чем АМКУ подозревает мобильных операторов

30 или 31, иногда 29 дней в месяце. Так слишком сложно, подумали руководители крупнейших украинских телеком-операторов Киевстар, Vodafone Украина и lifecell и решили, что плату лучше брать один раз в 28 дней. На первый взгляд вроде бы ничего такого, вот только Антимонопольный комитет увидел в этом признаки "нарушения принципов конкуренции". Какие это будет иметь последствия, – в материале НВ Бизнес.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в начале ноября открыл дела против крупнейших телеком-операторов страны – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. Причина – изменение расчетного периода в новых предоплаченных пакетах с 1 месяца до 28 дней. Комитет обратил на это внимание из-за возмущения потребителей, – отмечает глава регулятора Юрий Терентьев. При этом, заговора в их действиях не видит, ведь такие изменения операторами вводились не одновременно. Тем не менее признаки вероятного нарушения существуют.

По словам Терентьева, пока открыты дела, которые касаются двух вероятных нарушений. Первое – это нарушение честных деловых обычаев. Второе – сообщение неполной, неточной, недостоверной потребителям информации или субъектам хозяйствования, которая может вводить в заблуждение и создавать определенные преимущества в конкуренции для отдельных субъектов хозяйствования.

В компании Vodafone Украина отказались от комментариев пока будет длиться расследование. В Киевстаре сообщили, что право изменять условия тарификации или предоставления услуг – предусмотрено законом. А в lifecell считают, что рассчитываться таким образом удобнее для потребителя.

По словам Исмета Языджи, главного исполнительного директора lifecell, еженедельные тарифы используются не только в Украине, но и во всем мире и не только в сфере телекоммуникационных услуг, а например, при аренде жилья. «На примере с арендой жилья существуют стандарты еженедельной, двухнедельной и четырехнедельного оплаты. Для многих удобнее отслеживать оплату за недельным, а не месячным циклом», – отмечает глава lifecell.

Впрочем, переход на 28-дневный расчетный период позволит операторам больше заработать. И здесь математика достаточно проста. По разным оценкам, компании получат дополнительный доход 8-12%. «Фактически таким образом операторы получили около 2,5 дней в месяце дополнительно или 13 месяц в году, то есть один дополнительный месяц абонентской платы», – посчитал Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой группы E&C.

По расчетам Фроленкова, если годовая выручка мобильных операторов составляет 30-35 млрд грн, переход к меньшему расчетному периоду может приносить им дополнительно – более 1 млрд грн выручки в год. В АМКУ настаивают, что мобильные операторы должны системно соблюдать правила предоставления телекоммуникационных услуг, которые прописаны на уровне законодательства и подзаконных актов.

По мнению Дмитрия Яблоновского, заместителя директора Центра экономической стратегии, в этом деле можно найти компромиссное решение, а именно отслеживать правильность практики, при которой операторы честно, прозрачно сообщали бы об изменении тарификации. «Хотя они [мобильные операторы] все равно, конечно, будут пытаться скрывать какое-либо повышение», – считает Яблоновский.

Тогда как сами мобильные операторы отмечают – другого выхода нет. Ведь они потратили десятки миллиардов гривен на внедрение новых стандартов связи, а заработок с абонента в нашей стране самый маленький в Европе – около $2 в месяц.

Фроленков считает, что такая маркетинговая стратегия мобильных операторов по изменению тарификации все же лучше воспринимается пользователями, чем если бы последовало классическое удорожание стоимости мобильной связи.

В АМКУ долго расследовать это дело не собираются. Как и не ставят там цель обязательно оштрафовать участников рынка. Впрочем, в прошлом году они уже оштрафовали Киевстар на 21 млн грн, а lifecell на 19,5 млн грн за нарушение принципов тарификации. Поэтому, если нарушения будут доказаны, то штрафа не избежать и в этот раз.