Миллиарды за копейки

Может ли низкая цена на активы банков-банкротов привлечь инвестора.

Вокруг активов, которые достались государству «в наследство» от обанкротившихся в 2014-15 годах банков, ходит много разговоров. Самый обсуждаемый вопрос – какой должна быть стоимость их продажи. "Дорого или дешево" в итоге решит инвестор. Не менее интересный вопрос – стоит ли инвестору вкладывать в эти активы, и можно ли среди неликвида на "блошином рынке" банковских активов найти что-то действительно ценное.

Как идут продажи

На фоне произошедшего банкопада Фонду гарантирования вкладов физлиц пришлось искать способы как выстроить продажи активов неплатежеспособных банков, чтобы можно было получить деньги для вкладчиков. Действительно стоящие активы были куплены почти сразу, а продажа остальных – качество которых оставляет желать лучшего, так и "не выстрелила". Самый сложный фронт работы – проблемная задолженность. Некоторые активы Фонду приходилось выставлять на продажу отдельными лотами по несколько десятков раз, но покупателя так и не оказалось. Для решения этой проблемы нужно было найти новый способ продаж, в результате чего было решено объединять такие активы в пулы. Чтобы исключить какое-либо вмешательство и субъективный фактор, в пул включаются активы, которые не были проданы на индивидуальных торгах, в хронологическом порядке.

Очевидно, просроченные корпоративные кредиты могут быть интересны самим же заемщикам для того, чтобы избавиться от "головной боли" в судах, и дальше развивать свой бизнес или же наконец-то его продать (хотя напрямую покупать свои кредиты запрещено). Но теперь возможность их купить практически упущена, потому что права требования объединены в пулы и продаются вместе с другими активами. Что же касается профессиональных инвесторов, то они настроены все более оптимистично, потому что сегодня как никогда ранее цены приближаются к рыночным.

Что скрывается в пуле

Продажи пулов корпоративных кредитов стартовали 3 сентября, но пока еще ни один не был продан. Объяснить это можно двумя факторами, первый – по мнению рынка цена на такие активы завышена, а второй – их качество. В каждом из таких пулов находятся кредиты предприятий, по которым есть судебные производства, многие кредиты без твердого обеспечения, со значительными просрочками, либо же кредиты, залоговое имущество которых находится на временно неподконтрольной Украине территории, что является непривлекательным для покупателя.

Для примера можно взять типичный пул кредитов юрлиц из выставленных Фондом на аукцион – пул №6. В него вошел 21 кредит различных предприятий с общей задолженностью в 1,060 млрд грн. Стартовая цена, которая составляет 216 млн грн., в ходе торгов упала до 43 млн грн., но в итоге этот пул так и не нашел своего покупателя. Причина – качество кредитов, которые включены в пул, очень низкое, в большинстве случаев прогноз возврата по кредитам близок к нулю, но инвестор все равно должен формально за них платить. В этом пуле 76% занимают кредиты двух заемщиков на сумму 810 млн грн., однако 80% обеспечены ценными бумагами, монетизация которых маловероятна, в том числе 20% представлены акциями компании, расположенной на оккупированной территории. Часть кредитов обеспечена активами, собственник которых находится в процедуре банкротства. Еще 12 кредитов обеспечены товарами в обороте, что крайне рискованно для инвестора, потому что за годы ожидания продажи товар, как правило, портится или же его может не быть физически.

Стоит ли бороться?

Единственными привлекательными в этом пуле являются кредиты семи заемщиков на суму 78 млн грн (7% пула). В обеспечении этих кредитов находятся семь АЗС в Одесской области, швейный цех в Житомирской области площадью 2 тыс. кв. м, квартира, транспорт. Доля таких кредитов, с более-менее ликвидным обеспечением в пуле незначительная поэтому покупка целого пула пусть даже по минимальной стоимости пока инвестиционно непривлекательная.

Однако не следует забывать, что весомая часть судебных производств по кредитам и сознательный уход заемщиков в банкротство совершались лишь с одной целью – сделать эти кредиты непривлекательными для потенциальных покупателей. Поэтому профессиональный игрок на рынке, со значительным опытом работы с такими должниками и командой квалифицированных юристов, сможет противостоять недобросовестным заемщикам и в длительной перспективе имеет все шансы получить намеченную прибыль.

Оксана Козачок,

партнер финансовой группы Avistar



Пулы, которые прошли через аукцион, не нашли своих покупателей по одной простой причине – их стоимость завышена, поскольку даже цена в 4% от номинала является высокой. К сожалению, многие активы такого качества, что их можно, "умножить на ноль". Но если раньше обсуждали гипотетические возможности покупок, то сейчас рынок приблизился к реальным сделкам. Для того, чтобы принять правильное решение и инвестировать в пулы, их следует хорошенько изучить, взвесив все за и против. Инвестировать в проблемные долги можно, если вы имеете должную экспертизу и профессиональную команду, которая позволит реализовать выбранную стратегию взыскания.

Кирилл Лукин,

директор инвестиционно-банковского

департамента Dragon Captial

Навряд ли что-то из того, что осталось в пуле, заинтересует иностранного инвестора, ведь и раньше не было ни одного серьезного предложения о выкупе со стороны иностранцев. Есть еще вариант покупки новым собственником с целью приобрести актив дешево. Однако ввиду несовершенства толкования буквы закона и вынесения судебных решений в Украине, этот путь рискованный в плане временных и денежных затрат. Поэтому это лишь удел узкого ряда компаний, располагающих серьезной юридической и политической поддержкой.

Тарас Елейко,

директор департамента консолидированной

продажи активов Фонда гарантирования

вкладов физических лиц

Мы видим хороший потенциал продажи проблемных активов в пулах. Непроданные пулы, которые сейчас формируются по общей стоимости от 1 млрд грн, будут укрупняться до 10 млрд грн. К продаже этих пулов планируется привлечь иностранных консультантов. Первое такое сотрудничество уже стартовало, на продажу выставлен пул активов балансовой стоимостью более 6 млрд грн, подготовку к продаже которого осуществил международный советник по продаже проблемных кредитов First Financial Network. Аукцион по данному пулу кредитов состоится 16 октября. Также в октябре международная компания Exito Partners/Cohen&Company готовит к продаже пул балансовой стоимостью 8 млрд грн, чтобы в итоге помочь его реализовать на международном рынке.