Медведь в капкане. Как Киев впервые дал отпор Газпрому в газовой войне

Украина впервые за всю историю смогла дать впечатляющий отпор Газпрому и победить в газовой войне с Россией. Но если почивать на лаврах, победа может ускользнуть.

2 марта 2018 года представители российского монополиста — Газпрома — взялись за то, что они любят и умеют делать: принялись закручивать газовые вентили, блокируя подачу голубого топлива Украине. В тот день главная гос­компания Кремля развязала процедуру “немедленного” расторжения контрактов с НАК Нафтогаз Украины на поставку и транзит своего сырья.

Произошло это на фоне обильных снегопадов и морозов в Украине. Заволновалась и Европа: транзитные поставки российского энергоносителя западным потребителям оказались под угрозой.

Однако официальный Киев не впал в панику: Минэнерго ввело ограничения на расходование газа для бюджетных организаций, а Андрей Коболев, глава Нафтогаза, призвал украинцев временно снизить его потребление. И уже 3 марта на своей странице в Фейсбуке он написал: «Украинцы – вы невероятные! Благодарю за вашу помощь и поддержку». Он подчеркнул, что потребление газа всего за день было сокращенно на 14% только за счет самоограничений покупателей.

Публично призвать экономить газ Нафтогаз вынудила очередная газовая война с Россией, которая похоже только началась.

Хроника боевых действий

Начало новому витку газового конфликта между Газпромом и Нафтогазом положило решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. 28 февраля арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила $4,63 млрд. Начиная с 2009 года Газпром ни разу не прокачал через украинскую трубу минимальные 110 млрд куб. м газа, прописанные в контракте. В том числе в 2009-2010 годы, когда не существовало первого газопровода Северный поток. Газпром объяснял это колебаниями спроса на российский газ. Но аргументы российской компании арбитров не устроили. И недополученную Нафтогазом плату за транзит Стокгольм рассчитал, исходя из максимально возможных значений - $4,63 млрд. Кроме того, Газпром обязали до окончания действия контракта (в 2019 году) оплачивать Нафтогазу транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

Несколькими месяцами ранее, в декабре 2017 года, Стокгольм вынес решение по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по другому контракту - о поставках газа самой Украине. С точки зрения конечных выплат решение было вынесено в пользу «Газпрома»: украинскую компанию обязали компенсировать $2 млрд. Но условия контракта Стокгольм пересмотрел, а объем обязательного к покупке у «Газпрома» газа снизил более чем в 10 раз. Основанием для этого стало «резкое ухудшение состояния украинской экономики», к чему апеллировал «Нафтогаз».

Решение Стокгольма стало для России настоящим фиаско и буквально взбесило Москву, отмечает директор российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Глава российской монополии Алексей Миллер заявил, что решение суда асимметричное, политически мотивированное, и они не намерены за свой счет восстанавливать экономику соседнего независимого государства. И, как следствие, разрыв всех контрактов.

Газпром действует неправовым образом



Михаил Гончар, президент центра глобалистики Стратегия XXI

Понятно, что такое решение «Газпром» не может принять самостоятельно без одобрения президента Владимира Путина. И может так статься, что Стокгольм по-своему преподнес подарок Кремлю — для государства-агрессора это прекрасный повод к жестким действиям.

Перейдя к «военным» действиям Газпром вернул Нафтогазу более $150 млн за предоплаченный газ, снизил объем прокачки по территории Украины, а также уведомил Украину и Стокгольмский арбитраж о желании расторгнуть контракт. «Газпром действует неправовым образом. Так как независимо от того, каковы его намерения и желания - разорвать контракт, пересмотреть его - он должен выполнить решение Стокгольмского арбитража» , -- говорит Михаил Гончар, президент центра глобалистики «Стратегия XXI».

В украинских подземных газохранилищах достаточно газа для того, чтобы пройти отопительный сезон, – 10,1 млрд куб м. Но давление в подземных хранилищах газа не позволяет отбирать в сутки больше определенного объема и потому Украине пришлось несколько дней экономить газ, к чему и призывал Коболев. Кабмин даже отменил занятия в школах, хотя буквально за пару дней их снова восстановили. «Пиковые морозы прошли, до апреля ничего плохого не предвидится. Температура была аномальной, поэтому можно говорить о проблеме в прошедшем времени», -- говорит директор консалтинговой компании ExPro Украины Геннадий Кобаль.

Чтобы компенсировать недостающий объем поставок Нафтогаз заключил договор с европейскими поставщиками газа. Но их цены на топливо оказались на треть выше «газпромовских». В результате уже на этой неделе украинская газовая компания подготовила новый иск против российской монополии – с требованием заплатить разницу в цене. В России этот иск восприняли настороженно. «Если бы вы мне задали этот вопрос до последнего решения Стокгольмского арбитража, я бы сказал, что абсолютно бесперспективно и Нафтогаз в суде «пошлют». Но решение Стокгольмского арбитража показало, что европейские суды жестко становятся на сторону Украины, так что, я думаю, у Нафтогаза есть шанс выиграть еще раз. Что обернется позором для России», – говорит Симонов.

Нафтогаз уже покрыл эти текущие потребности, они возобновили импорт из Польши, также сильно упали цены в Европе. «В Европе цены упали, они выросли в пять раз, а потом упали до предыдущего уровня. То есть сейчас, если заказывать газ, он уже будет по нормальной цене. Просто несколько дней были безумные цены, которые доходили до 1325 долларов за тысячу кубометров», – рассказывает старший аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква.

Даже если все суды станут на сторону Украины, выполнить их решения будет непросто. Максимум на что мы можем рассчитывать – это на арест активов Газпрома за рубежом с последующей их передачей Украине. Президент Петр Порошенко уже поручил Совету национальной безопасности и обороны отработать такой сценарий.

Очевидно, что в этом раунде победа на стороне НАКа, говорит директор консалтинговой компании ExPro Украины Геннадий Кобаль. Но учитывая то, что Украина сильно зависит от транзита российского газа и очень заинтересована в его сохранении, радоваться победе рановато.

Сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, считает, что Нафтогаз поступил крайне опрометчиво, не законтрактовав нужных объемов газа в Европе заранее. Теперь Украина переплатит за недостающий газ, что по итогам года выльется в рост среднегодовой цены с $300 до $320-340 за тыс куб м. А значит правительство уже не сможет сдерживать рост цен на газ для населения.

Впрочем, старший аналитик ИК Dragon Capital считает, что у украинской компании не было выбора. «Ситуация на самом деле удивительная. Есть решение Стокгольмского арбитража. Газпром выставил счет на оплату Нафтогазу. Нафтогаз оплатил этот счет. То есть в этот момент предвидеть, что Газпром возьмет и скажет, что "мы не будем вам поставлять газ и вернем деньги", было невозможно. Никто в здравом уме так себя вести не стал бы. Да и Нафтогаз, если бы закупил газ в двух местах, потратил бы на него намного больше денег, чем надо. Это экономически нецелесообразно», – говорит Саква.

Чтобы поток не пересох

Объявив о разрыве контрактов с Нафтогазом Украины, «Газпром» пошел по пути опережающей эскалации конфликта, который не раз успешно применял в других спорах. Не повлияв в моменте ни на одну из сторон, инструмент, вероятно, призван решить две ключевые задачи. Во-первых, минимизировать для Газпрома в ходе переговоров с Нафтогазом последствия решений Стокгольмского арбитража, во-вторых, поставить Европу перед реальной угрозой остановки украинского транзита, сделав ее более лояльной к проектам обходных газопроводов, в первую очередь второй ветки Северного потока.

Если Северный поток-2 будет построен, Украина лишится как минимум половины своего транзита, который сегодня достигает 90-95 млрд куб м в год. А в случае возведения второй ветки Турецкого потока украинская ГТС и вовсе может остаться без работы, что лишит страну $3 млрд валютных поступлений.

«Шансы добиться такого развития ситуации у Кремля 50/50, хотя еще года два-три назад они были более высокие. Позиция Газпрома «благоприятствует» тому, что Евросоюз все более осторожно будет относиться к его предложениям. Политика РФ и самой компании способствует тому, что все больше вопросов возникает в отношении правильности и необходимости его строительства», – говорит Кобаль.

Единственный вариант сохранить транзит - найти европейского партнера



Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий

Повлиять на ЕС в вопросе разрешения строительства может, во-первых, позиция США, которые в этом противостоянии являются самым главным игроком и даже, я думаю, Германия будет к ним прислушиваться; второе – самих европейских стран, в том числе Польши, Литвы, Дании. Газпром проигнорировал, растоптал святая святых для европейцев - следование правовым путям при решении проблемных вопросов. Нарушается старый принцип римского права - Pacta sunt servanda (договоры должны выполняться). Для немцев это шок. Уже есть официальное заявления Германии в пользу Украины», – рассказывает Гончар.

Оружие против потоков – это также европейские компании, которые будут приобщены к консорциуму по управлению ГТС и будут заинтересованы покупать газ через границу Украины и РФ.

Нафтогазу уже сейчас нужно вступать в новый переговорный процесс и договариваться о новом контракте в контексте того, что будет после 2020 года. «Единственный вариант сохранить транзит – найти европейского партнера, который договорится с РФ. И договор будет между условным, например, Eni, Eon, Eustream, французами и т.д. А они уже в свою очередь будут иметь договор с МГУ. Фактически получится некое РосУкрЭнерго, только европейское», – говорит Корольчук.

Что дальше

Михаил Гончар опасается, что после того, как Москва не получила желаемого путем снижения прокачки газа, можно ожидать диверсий, кибератак на ГТС с тем, чтобы они получили возможность говорить о необходимости Северного потока-2. «Россияне умеют маскировать диверсионную операцию под технический инцидент, как это было в 2014 году, когда были два подрыва трубы на местах износа на Франковщине и Полтавщине», – говорит Гончар. Отдавая себе отчет в том, с кем имеют дело, руководство Нафтогаза уже усилило меры безопасности по охране ГТС.

Украина должна сделать далеко идущие выводы из создавшейся ситуации, отмечает Геннадий Кобаль. Прежде всего, нужно вложиться в строительство инфраструкутры соединительных газопроводов. Надо оптимизировать работу ПХГ, сделать перемычки из Румынии. «У Украины сейчас нет возможности поставлять из этой страны газ физически, а ведь именно Румыния является крупной газодобывающей страной, плюс в перспективе 2021 года она будет готова экспортировать, плюс там строится газопровод TANAP, и еще миллиардов 10 газа появится на Балканах и в Италии. Так что это интересный регион, плюс он далеко от России, поэтому есть возможность получать ресурс оттуда», -- говорит эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах считает, что нелишним для Украины будет и развитие собственной газодобычи. «Ситуация с отказом Газпрома однозначно еще раз подтверждает ту аксиому, о которой мы постоянно говорили, – внутреннюю добычу нужно развивать, выходить на формулу нулевого импорта, не закупать импортный газ за рубежом. Потенциал достаточно весомый: Украина занимает 3-е место по запасам газа в Европе. Есть все предпосылки для энергосамодостаточного государства», -- говорит Опимах.

Последние законодательные изменения в части стимулирующего фискального режима, дерегуляции разрешительной системы однозначно будут способствовать росту добычи. «Уже мгновенно можно видеть реакцию рынка на это: Если в прошлом году рост добычи составил 2,4%, то в этом ожидается по консервативному сценарию 7%, -- рассказывает руководитель Ассоциации газодобывающих компаний. -- Кроме этого, рынку однозначно не хватает новых площадей для развития, правительство должно осуществить план по выдаче лицензий на разработку месторождений. На открытом прозрачном аукционе».

Впрочем, за последние 1,5 года украинские власти фактически не предоставили ни одного нового участка. Это идет в разрез с международной тенденцией. Румыния предоставляет не менее 20-ти новых участков в год. В Украине же пока за недра точится судебная борьба, когда окружение Петра Порошенко пытается отобрать лицензии у государственных и частных компаний. О последнем таком случае рассказала программа «Схемы»: юрист из команды Порошенко через суд забрал лицензии на нефтедобычу у Укрнафты.

По мнению Юрия Корольчука, если правительство не обеспечит привлечения инвестиций в ГТС за счет прихода западного партнера, а также не начнет проводить прозрачную политику выдачи лицензий в сфере нефтедобычи, одержанная таким трудом победа в Стокгольмском арбитраже может оказаться напрасной.