Богатый и скандальный. Кто купил Kyiv Post и что теперь будет с газетой

Одну из самых известных украинских англоязычных газет Kyiv Post продали одесскому предпринимателю Аднану Кивану. Что это значит и чего ждать от Кивана? Разбирался НВ Бизнес.

Сегодня вечером стало известно, что Kyiv Post – одну из самых влиятельных англоязычных газет в стране – продал ее теперь уже бывший собственник, предприниматель Мохаммад Захур. Издание продано одесскому бизнесмену Аднану Кивану за более чем $3,5 млн, сообщила заместитель главного редактора издания Ольга Руденко. Она написала, что Захур не хотел продавать газету кому-то, кто сделает из нее политический инструмент или уничтожит.

«Он отклонял предложения о покупке во времена Януковича. Захур говорит, что покупатель собирается сохранить редакционную независимость и будет обращаться с газетой, как с бизнесом. Новый собственник — одесский застройщик сирийского происхождения Аднан Киван», – рассказала Руденко.

НВ Бизнес подобрал 5 фактов о том, чем известен новый собственник Kyiv Post:

Аднан Киван – один из крупнейших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, он владеет предприятием Киван-компани, располагающим сетью филиалов в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Кивану принадлежит компания KADORR Group. В частности, он построил в Одессе 46 жилых комплексов Жемчужина, а также жилые комплексы с претензионными названиями Оазис, Дубаи в Одессе, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бизнес-центр Kadorr, бизнес центр Французский бульвар, Kadorr City Mall, торговый центр на Асташкина, торговая галерея Kadorr. На рынке его градостроительные проекты известны низкой стоимостью жилой площади и игнорированием эстетических норм по застройке.



Аднан Киван окончил Одесскую академию пищевых технологий, защитил кандидатскую диссертацию в Москве. Доктор философии в области технических наук. В прошлом — близок с Сергеем Киваловым. Мусульманин. Основатель Арабского культурного центра в Одессе.



Киван в свое время имел немало проблем с законом. Например, в 2017 году первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук поручил прокурору Одесской области и сотрудникам прокуратуры Киева провести тщательную проверку его деятельности. Позже СБУ заявила о подозрении в финансировании экс-депутатом Одесского горсовета совместно с менеджментом строительной компании Kadorr боевиков "ДНР" и "ЛНР". В одесских офисах Кивана проводились обыски.



У Кивана конфликт с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Ранее у них был совместный бизнес. Также у нового владельца Kiev Post непростые отношения с активистами, выступающими против хаотичной застройки города его компанией, противоречащей сложившемуся в городе стилю архитектуры.



Киван один из богатейших людей Одессы. В свое время журнал Forbes оценивал его состояние в $96 млн.

Основатель и шеф-редактор портала Детектор медиа Наталья Лигачева обращает внимание на «очень неоднозначную» личность Кивана. А также на то, что редакционная политика одесского 7 канала, который принадлежит бизнесмену, в целом проукраинская, при том что Кивана считают «явно не врагом России».

Кроме того, этот канал часто критикует одесского мэра Труханова из-за того, что у Кивана с ним бизнес-конфликт, говорит она.

«Я не думаю, что Kyiv Post превратится в пророссийскую площадку, исходя из того, что я знаю про Кивана. Но в то же время только наблюдение покажет, не будет ли вмешательства в редакционную политику во имя решения каких-то его бизнес-интересов», - подчеркивает Лигачева.