Богатый и скандальный. Кто купил Kyiv Post и что теперь будет с газетой

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Владельцем крупнейшей англоязычной газеты страны стал одиозный бизнесмен из Одессы

Владельцем крупнейшей англоязычной газеты страны стал одиозный бизнесмен из Одессы

Одну из самых известных украинских англоязычных газет Kyiv Post продали одесскому предпринимателю Аднану Кивану. Что это значит и чего ждать от Кивана? Разбирался НВ Бизнес.

Сегодня вечером стало известно, что Kyiv Post – одну из самых влиятельных англоязычных газет в стране – продал ее теперь уже бывший собственник, предприниматель Мохаммад Захур. Издание продано одесскому бизнесмену Аднану Кивану за более чем $3,5 млн, сообщила заместитель главного редактора издания Ольга Руденко. Она написала, что Захур не хотел продавать газету кому-то, кто сделает из нее политический инструмент или уничтожит.

«Он отклонял предложения о покупке во времена Януковича. Захур говорит, что покупатель собирается сохранить редакционную независимость и будет обращаться с газетой, как с бизнесом. Новый собственник — одесский застройщик сирийского происхождения Аднан Киван», – рассказала Руденко.

НВ Бизнес подобрал 5 фактов о том, чем известен новый собственник Kyiv Post:

  1. Аднан Киван – один из крупнейших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, он владеет предприятием Киван-компани, располагающим сетью филиалов в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Кивану принадлежит компания KADORR Group. В частности, он построил в Одессе 46 жилых комплексов Жемчужина, а также жилые комплексы с претензионными названиями Оазис, Дубаи в Одессе, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бизнес-центр Kadorr, бизнес центр Французский бульвар, Kadorr City Mall, торговый центр на Асташкина, торговая галерея Kadorr. На рынке его градостроительные проекты известны низкой стоимостью жилой площади и игнорированием эстетических норм по застройке.

  2. Аднан Киван окончил Одесскую академию пищевых технологий, защитил кандидатскую диссертацию в Москве. Доктор философии в области технических наук. В прошлом — близок с Сергеем Киваловым. Мусульманин. Основатель Арабского культурного центра в Одессе.

  3. Киван в свое время имел немало проблем с законом. Например, в 2017 году первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук поручил прокурору Одесской области и сотрудникам прокуратуры Киева провести тщательную проверку его деятельности. Позже СБУ заявила о подозрении в финансировании экс-депутатом Одесского горсовета совместно с менеджментом строительной компании Kadorr боевиков "ДНР" и "ЛНР". В одесских офисах Кивана проводились обыски.

  4. У Кивана конфликт с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Ранее у них был совместный бизнес. Также у нового владельца Kiev Post непростые отношения с активистами, выступающими против хаотичной застройки города его компанией, противоречащей сложившемуся в городе стилю архитектуры.

  5. Киван один из богатейших людей Одессы. В свое время журнал Forbes оценивал его состояние в $96 млн.

 

Основатель и шеф-редактор портала Детектор медиа Наталья Лигачева обращает внимание на «очень неоднозначную» личность Кивана. А также на то, что редакционная политика одесского 7 канала, который принадлежит бизнесмену, в целом проукраинская, при том что Кивана считают «явно не врагом России».

Кроме того, этот канал часто критикует одесского мэра Труханова из-за того, что у Кивана с ним бизнес-конфликт, говорит она.

«Я не думаю, что Kyiv Post превратится в пророссийскую площадку, исходя из того, что я знаю про Кивана. Но в то же время только наблюдение покажет, не будет ли вмешательства в редакционную политику во имя решения каких-то его бизнес-интересов», - подчеркивает Лигачева.

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