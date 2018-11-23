Бюджет-2019. Смена традиций в погоне за деньгами

Правительство до утра работало с депутатами ради принятия бюджета на 2019 год

Депутаты впервые за многие годы приняли проект сметы на следующий год не в конце декабря под "елочку", а сегодня утром в обмен на деньги МВФ

Не хотелось, но кушать нужно

Еще в начале этого года такое скорое принятие бюджета на 2019 год, как случилось сегодня, сложно было и представить. Кульминация произошла под утро, бюджет принят 23 ноября в 6 утра – это новый национальный рекорд. Побит прошлогодний Олимп – бюджет-2018 принимали 7 декабря, а годом ранее годовую смету государства утвердили аж 21 декабря.

Смена традиции произошла не случайно. До 1 декабря согласно законодательству, должен утверждаться государственный бюджет на будущий год, но депутаты старались не ради исполнения этой нормы в законе. А чтобы не упустить такую важную возможность получить еще денег в Международном валютном фонде (МВФ). Дату возобновления сотрудничества с Украиной в Фонде готовы были назвать лишь после решения вопроса с повышением цен на газ, а также после принятия бюджета на 2019 год.

Сегодня утром не скрывал своего удовлетворения глава правительства Владимир Гройсман, который после затяжной бюджетной ночи, ободряет, что все силы потрачены не напрасно, а Украине это поможет быстро получить финансовую поддержку международных финансовых организаций и уверенно пройти конец этого и начало следующего года. Только МФВ в рамках новой 14-месячной программы stand by даст $3,9 млрд.

И это очень важно. Верховная рада приняла новый бюджет с дефицитом в пределах 2,3% от валового внутреннего продукта Украины. Между первым и вторым чтениями правительство инициировало повышение некоторых налоговых ставок, что позволило увеличить доходы и расходы бюджета-2019 на 17,7 млрд грн. Доходы предусмотрены в размере 1,026 трнл грн, а расходы – 1,112 трнл грн. Дефицит – 90 млрд грн. Но самое важное другое – на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы или 417,5 млрд грн. Вот почему так важно было угодить МФВ.

Возобновления работы с МВФ откроет путь Украины к получению финансовой помощи ЕС и Всемирного банка, а также поможет быстрее собрать деньги от размещения гособлигаций. Совокупный эффект от начала работы по новой программе с МВФ это доступ к финансированию объемом $8 млрд, спрогнозировал в интервью украинской службы Голос Америки Андерс Аслунд, аналитик американского центра Atlantic Council. «Этого должно быть достаточно, чтобы Украина удерживала стабильный обменный курс в следующем году», – уверен аналитик.

Курс гривны на 2019 год, согласно принятому бюджету, не должен превышать отметки в 29,4 грн за доллар, после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн за доллар.

На что пойдут народные деньги

Бюджетом запланированы повышение соцстандартов, налогов, а также значительные затраты на силовиков. Прогноз роста ВВП – 3%, при инфляции в 7,4%. Минимальная зарплата с 1 января 2019 года вырастет с 3735 до 4173 грн. А прожиточный минимум увеличиться в несколько этапов: с 1 января – 1853 грн, с 1 июля – 1936 грн, с 1 декабря – 2027 грн.

«На субсидии в следующем году государство потратит 58 млрд грн», – заявила сегодня на брифинге министр финансов Оксана Маркарова. Эти деньги будут расходоваться как на предоставления льгот так на субсидии «живыми деньгами».

Также планируется снова увеличивать расходы на оборону – на этот сектор предусмотрено выделить 211,9 млрд грн. Расходы на образование выросли на 4,5 млрд грн, до 126,9 млрд грн. .

Не осталась обделенной и медицина. Расходы на нее увеличили на 3,4 млрд грн, до 95,7 млрд грн, по сравнению с проектом, утвержденным в парламенте в первом чтении. Из этих денег будет профинансирована система экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве. А с 1 апреля 2019 года Национальная служба здоровья Украины будет возмещать стоимость лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний.

В госбюджете-2019 предусмотрено: на дороги – 55 млрд грн, а социальную защиту – 167,5 млрд грн.

В целом, бюджет на 2019 год выглядит довольно консервативным и угрожающих предвыборных сюрпризов не содержит, отмечает в своей колонке на НВ Бизнес Ирина Пионтковская, старший экономист Центра экономической стратегии.

Впрочем, некоторые опасения все же остаются, в части расходов на субсидии, размер которых может оказаться больше, в следствие очередного повышения цен на газ. А также существуют опасения в части покрытия дефицита из-за слишком оптимистических ожиданий от поступлений в бюджет от приватизации. В 2019 году Минфин рассчитывает получить от продажи госпредприятий 17 млрд грн.