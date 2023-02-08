Даже CEO придется затянуть пояс. Zoom объявил о сокращении 15% персонала по всему миру

8 февраля, 09:54
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CEO компании сокращает свою зарплату в нынешнем году на 98% и отказывается от бонусов в этом году (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

CEO компании сокращает свою зарплату в нынешнем году на 98% и отказывается от бонусов в этом году (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Компания видеоконференций Zoom объявила об увольнениях. Выросшая на пандемии в три раза, компания сокращает 15% своего персонала по всему миру — примерно 1300 человек.

Как сообщается в блоге Zoom, CEO компании сокращает свою зарплату в нынешнем году на 98% и отказывается от бонусов в этом году. Зарплата топ-менеджеров будет сокращена на 20% и они тоже не получат бонусы.

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При этом увольняемые сотрудники получат 16-недельную зарплату, медицинскую страховку, выплату бонусов, вестинг опционов и оплату сервисов по адаптации.

Причиной сокращения персонала в компании называют «неопределенность мировой экономики и ее влияние на клиентов».

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Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Сокращение сотрудников Zoom

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