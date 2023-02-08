Даже CEO придется затянуть пояс. Zoom объявил о сокращении 15% персонала по всему миру
CEO компании сокращает свою зарплату в нынешнем году на 98% и отказывается от бонусов в этом году (Фото:Dado Ruvic / Reuters)
Компания видеоконференций Zoom объявила об увольнениях. Выросшая на пандемии в три раза, компания сокращает 15% своего персонала по всему миру — примерно 1300 человек.
Как сообщается в блоге Zoom, CEO компании сокращает свою зарплату в нынешнем году на 98% и отказывается от бонусов в этом году. Зарплата топ-менеджеров будет сокращена на 20% и они тоже не получат бонусы.
При этом увольняемые сотрудники получат 16-недельную зарплату, медицинскую страховку, выплату бонусов, вестинг опционов и оплату сервисов по адаптации.
Причиной сокращения персонала в компании называют «неопределенность мировой экономики и ее влияние на клиентов».