Блокада. Россияне остановили работу зернового коридора из Украины 5 июля, 18:57 Зерновой коридор фактически прекратил работу из-за действий российских агрессоров (Фото:Igor Tkachenko / File Photo / Reuters)

Последние инспекции судов на вход в зерновой коридор зафиксированы 28 июня. Ими стали следующие в порт Одесса турецкий балкер TQ Samsun и TK Majestic под флагом Сент-Китс и Невис.

В обратном направлении в июле были осуществлены две инспекции: 4 июля сухогруза Akdeniz M с 30 тыс. тонн пшеницы в Турцию из Одессы и 2 июля сухогруза Agapi S с 55,88 тыс. тонн кукурузы в Нидерланды из порта Черноморск. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Совместного координационного центра.

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В настоящее время в зерновом коридоре еще семь судов уже вышли из украинских портов Одесса и Черноморск с агропродукцией (три из них в Китай и по одному в Индию, Турцию, Джибути и Францию), и еще три находятся под загрузкой или следуют в них.

Ранее Минвосстановления Украины сообщило, что СКЦ из-за действий российской стороны с 26 июня не выдал разрешения на присоединение к черноморской зерновой инициативе ни одному новому сухогрузу из 29-ти, подавших заявки. Информацию о приостановке пополнения коридора с 26 июня подтвердила и ООН. Если новые суда не смогут участвовать в инициативе, в портах «застрянут миллионы тонн продовольствия» до 17 июля, когда истекает срок действия сделки, подчеркнуло Минвосстановления.

Всего, по данным СКЦ, за время работы зернового коридора с начала августа 2022 года из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн агропродукции, в том числе 16,81 млн тонн кукурузы, 8,91 млн тонн пшеницы, 1,86 млн тонн шрота подсолнечника, 1,65 млн тонн подсолнечного масла, 1,27 млн тонн ячменя, 0,99 млн тонн рапса и 0,80 млн тонн соевых бобов.

Уточняется, что всего из украинских портов вышло 1001 судно, в том числе пять в июле, 38 в июне, 33 в мае, 64 в апреле, тогда как пик был зафиксировано в сентябре-октябре прошлого года — соответственно 178 и 180 судов. При этом с начала мая из зерновой сделки из-за позиции российской стороны исключен самый глубоководный украинский порт Пивденный.

Число инспекций на вход в июне упало до 22 с 40 в мае, 54 в апреле и 89 в марте, хотя в сентябре прошлого года их было осуществлено 186.

В результате экспорт в июне составил 2,02 млн тонн и в мае — 1,33 млн тонн по сравнению с 2,79 млн тонн в апреле и 3,93 млн тонн в марте.