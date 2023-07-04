Запасной маршрут. Как Украина будет действовать, если россияне перекроют зерновой коридор — план Б 4 июля, 08:22 Сюжет NV Премиум Эффективность работы зернового коридора падает (Фото:YORUK ISIK через Reuters)

Россия в очередной раз угрожает заблокировать морской экспорт зерна из Украины. Альтернативой может стать увеличение перевозок по Дунаю. Согласится ли на это Румыния?

В ближайший месяц экспорт зерновых и масличных культур через Дунайские порты может вырасти на 1 млн до 3 млн т в месяц, отметил на встрече с журналистами 30 июня заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.



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Этот путь может стать альтернативой Зерновому коридору, который появился после заключения соглашения между Украиной, ООН, Турцией и Россией о безопасном экспорте украинской сельскохозяйственной продукции. Инициатива действует до 17 июля и существует большой риск, что Россия откажется продлевать срок ее действия.

Украина делает ставку на развитие дунайских портов. Увеличить экспорт возможно через канал Сулина, который контролирует Румыния. Три условия для этого — сделать его работу круглосуточной, открыть рейдовые перевалки в румынских территориальных водах, а в перспективе расширять устье Быстрое — путь, который контролирует Украина.

Проект уже согласован с Еврокомиссией. Когда он заработает?