Запасной маршрут. Как Украина будет действовать, если россияне перекроют зерновой коридор — план Б
Эффективность работы зернового коридора падает (Фото:YORUK ISIK через Reuters)
Россия в очередной раз угрожает заблокировать морской экспорт зерна из Украины. Альтернативой может стать увеличение перевозок по Дунаю. Согласится ли на это Румыния?
В ближайший месяц экспорт зерновых и масличных культур через Дунайские порты может вырасти на 1 млн до 3 млн т в месяц, отметил на встрече с журналистами 30 июня заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.
Этот путь может стать альтернативой Зерновому коридору, который появился после заключения соглашения между Украиной, ООН, Турцией и Россией о безопасном экспорте украинской сельскохозяйственной продукции. Инициатива действует до 17 июля и существует большой риск, что Россия откажется продлевать срок ее действия.
Украина делает ставку на развитие дунайских портов. Увеличить экспорт возможно через канал Сулина, который контролирует Румыния. Три условия для этого — сделать его работу круглосуточной, открыть рейдовые перевалки в румынских территориальных водах, а в перспективе расширять устье Быстрое — путь, который контролирует Украина.
Проект уже согласован с Еврокомиссией. Когда он заработает?