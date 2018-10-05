ЗАЗ выиграл суд в Польше на $70 млн

Варшавский суд признал необоснованным исковое заявление Государственного Казначейства у Запорожскому автомобилестроительному заводу о взыскании около 250 млн злотых (более $70 млн по текущему курсу) за якобы невыполнение обязательств, взятых при покупке в 2005 году госпакета акций польского автомобилестроительного завода FSO.

Об этом сообщили в пресс-службе УкрАвто.

Так, доказательства Государственного казначейства были отклонены судом полностью.

"Учитывая некоторые "различия" нашей судебной системы и польской, мы смогли убедиться в том, что вынесение справедливого решения в пользу иностранного инвестора абсолютно нормальное явление, даже если истцом выступает государство", - отметил начальник департамента имущественных отношений УкрАвто Игорь Сенюта.

Напомним, что в 2017 году Польская Государственная казна обвинила в невыполнении обязательств ЗАЗ, который в 2005 году купил у нее контрольный пакет акций.

Тогда в УкрАвто заявили агентству Интерфакс-Украина, что ЗАЗ выполнил все взятые на себя обязательства перед правительством Польши по FSO, которые фигурируют в приватизационном договоре. Это было подтверждено самым Казначейством в его письме к ЗАЗу от 2011 года, а также независимым аудитором Деллойт и Туш.

УкрАвто зарегистрирована в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАЗ, польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

В портфеле брендов - легковые автомобили ЗАЗ, Chery, Lada, Chevrolet, Kia, а также Mercedes, Jeep, коммерческие ТАТА, автобусы I-VAN.

В 2017 году чистый доход корпорации вырос на 30% к 2016 году - до 2,6 млрд грн, чистая прибыль составила 254,7 млн грн против убытка 3,1 млн грн годом ранее.