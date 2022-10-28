Война в Украине внесла коррективы. Wizz Air переносит базу из Кишинева в Румынию 28 октября, 18:54 Wizz Air закрывает базу в Кишиневе, количество рейсов из Молдовы уменьшится (Фото:Newcastle Flyer / Twitter)

Венгерский лоукостер Wizz Air временно закрывает свою базу в Кишиневе и переносит ее в Румынию.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию авиационных властей Молдовы.

Тем не менее, несмотря на смену аэропорта базирования, компания продолжит летать из Кишинева.

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«Сообщение компании о смене операционной базы может привести к отмене некоторых направлений и снижению частоты перелетов», — заявили в Органе гражданской авиации Молдовы.

Предполагается, что после переноса базы в Румынию Wizz Air продолжит перелеты из Кишинева в Австрию, Чехию, Италию, Германию, Нидерланды, Испанию и Великобританию, но при этом остановит перелеты из Кишинева в Базель, Париж, Брюссель и Турин.

Ранее молдавские СМИ сообщали, что с 1 декабря компания приостанавливает работу своей базы в Кишиневе, а также вносит корректировки в зимнее расписание, учитывая возможные риски закрытия воздушного пространства в Молдовы.

Власти Молдовы ранее также обсуждали вероятность закрытия воздушного пространства в связи с ракетными обстрелами Украины, однако позже от этой идеи отказались.

С началом российского вторжения 24 февраля Молдова закрыла свое воздушное пространство, но возобновила полеты 21 марта.

Wizz Air летает по более чем 600 маршрутам по всей Европе и за ее пределами. У компании более 15 аэропортов базирования в разных странах.