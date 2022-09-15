Тщательная оценка рисков. Как Wizz Air смогла перегнать самолет из Украины в Польшу и станет ли это сигналом для других перевозчиков 15 сентября, 17:25 Эксклюзив НВ Самолет авиакомпании Wizz Air в аэропорту Львов (Фото:Артем Ильин / НВ)

Венгерская авиакомпания Wizz Air выполнила полет между Украиной и Польшей. Станет ли это началом возобновления регулярных полетов уз украинских аэропортов?



Венгерская авиакомпания Wizz Air смогла перегнать один самолет из Украины в Польшу. «Wizz Air подтверждает, что после тщательной оценки рисков и подготовки один самолетов, который базировался во Львове, вылетел из Международного аэропорта Львов им. Даниила Галицкого и успешно приземлился в Катовице 13 сентября 2022 года», — ответили в компании на запрос НВ Бизнес. Другие детали в компании отказались раскрывать.

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Напомним, что чуть раньше этот факт иностранные СМИ назвали полетом коммерческого самолета. Однако, скорее всего, это была эвакуация воздушного судна венгерской авиакомпании из Украины. И это не единичный факт.

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