Coca-Cola впервые в истории компании выпустила алкогольный напиток

Новый напиток Coca-Cola будет продавать только в Японии

В понедельник, 28 мая, в японских магазинах появился первый за всю 125-летнюю историю Coca-Cola алкогольный напиток.

Об этом сообщает The Japan Times.

Так, банка объемом 350 миллилитров стоит 150 иен (около 36 гривен). Напиток продается в трех вариантах - 3, 5 и 7% крепкости.

Отметим, выпуск Lemon-Do - попытка Coca-Cola завоевать долю на рынке Тюхай - напитков с фруктовыми вкусами, содержащими около 5% алкоголя.

Этот сегмент рынка, по данным японских аналитиков, с 2013 году показывает ежегодный рост на 5-25%.

За пределами Японии Lemon-Do, рецепт которого держится в строгом секрете, Coca-Cola продавать не планирует.

Напомним, что о планах выпустить первый в истории компании алкогольный напиток Coca-Cola объявила еще в марте, назвав это решение "историческим".