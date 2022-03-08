Procter&Gamble существенно ограничит ассортимент в России 8 марта, 02:11 Цей матеріал також доступний українською Procter&Gamble объявил, что сократит количество товаров, продаваемых в России (Фото:P&G / Facebook)

Procter&Gamble, крупнейший в мире производитель потребительских товаров, объявил, что «существенно сократит» количество товаров, представленных на рынке РФ.

Об этом пишет Reuters со сылкой на заявление генерального директора Procter&Gamble Джон Меллер.

По его словам, на российском рынке продолжат продаваться продукты базовой гигиены.

Компания останавливает все инвестиции и рекламную активность в России, сообщил Меллер.

Procter&Gamble принадлежат бренды Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Always, Tampax, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Fairy, Mr. Proper, Oral-B, Blend-a-Med, Old Spice, Safeguard и другие.

Крупные инвесторы, такие как пенсионный фонд штата Нью-Йорк, призывают компании задуматься о приостановке деятельности в России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, отмечает Reuters. Десятки компаний уже объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.