Плюс ASUS и The North Face. Список компаний, которые прекратили или приостановили работу в России 17 марта, 05:35 Цей матеріал також доступний українською Компания ASUS объявила об «эвакуации» из России (Фото:ASUS)

Из-за полномасштабного нападения России на Украину и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы (ОБНОВЛЯЕТСЯ).



Какие компании уже остановили работу в России или объявили о выходе из российских проектов.

Энергетика, нефть и газ

BP (British Petroleum) объявил, что избавится от 19,75%-ного пакета акций Роснефти, крупнейшей российской нефтяной компании.

Норвежская нефтегазовая группа Equinor 28 февраля объявила о выходе из проектов в России — компания сворачивает сотрудничество с Роснефтью. 15 марта Equinor заявила, что прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.

Exxon Mobil — крупнейшая нефтегазовая компания США начала отзывать работающих в России американских специалистов. Штат компании в России в 2021 году насчитывал более 1000 человек.

Транснациональная компания Shell выходит из совместных предприятий с Газпромом, включая 27,5% СПГ-проекта Сахалин-2, 50% в Salym Petroleum Development и СП с Газпром нефтью Гыдан энерджи, а также прекратит участие в проекте Северный поток-2.

Финская энергокомпания Fortum остановила все новые инвестиционные проекты в России «до дальнейшего уведомления» в связи с ситуацией в Украине.

Shell объявила об отказе от российских нефти и газа, намерена закрыть АЗС в РФ.

Немецкий энергоконцерн E.ON отказался от новых покупок газа у трейдеров Газпрома.

FMCG

Финские производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig прекращают работу в России.

Procter&Gamble, крупнейший в мире производитель потребительских товаров, объявил, что «существенно сократит» количество товаров, представленных на рынке РФ, а также останавливает все инвестиции и рекламную активность в России.

Британская Unilever прекратит импорт и экспорт товаров из РФ, но продолжит поставлять российским потребителям товары, производимые внутри страны.

Косметический гигант LʼOreal закрывает магазины в России, приостанавливает инвестиции в производство и рекламу. Компания производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.

PepsiCo и Coca-Cola 8 марта заявили, что приостанавливают деятельность в России.

Heineken останавливает выпуск пива под своим брендом в России, все заводы продолжат работу. Ранее Heineken приостановил экспорт пива в Россию.

Nestle прекращает все рекламные кампании и капиталовложения в РФ, но продолжит продавать свою продукцию в России.

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает работу и прекращает продажи в России.



Philip Morris International намерена свернуть производство в России.

Компания British American Tobacco приняла решение полностью уйти с российского рынка.

Производитель спиртных напитков Brown-Forman (виски Jack Daniel’s и водка Finlandia) прекращает работу в РФ.



Компания Mars, которая владеет брендами Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, Whiskas и Pedigree заявила, что уходит с рынка России.

Colgate ограничит поставки продукции в Россию.

Международный производитель товаров массового спроса для красоты и здоровья Amway приостанавливает работу в России.

HoReCa

McDonald’s на неопределенный срок закрывает почти 850 ресторанов в России. В РФ у компании работает 62 тыс. чел.

Владелец бренда KFC приостанавливает инвестиции в Россию.

Starbucks приостанавливает работу в России.

Burger King прекратит поддержку ресторанов в России.



Ретейл: fashion, украшения, товары для дома

Swarovski — один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники приостановил продажи в РФ.

Hermes — французский модный дом закрывает свои магазины в России с 5 марта.

H&M — модный ретейлер H&M объявил, что принял решение временно приостановить все продажи в России.

Ikea — закрыла все магазины в России, пока на три месяца. Компания приостановила сотрудничество с поставщиками из Беларуси.

Jysk — датский мебельный ретейлер закрыл 13 магазинов в РФ.

Lego приостановила поставки в Россию.

Испанский концерн Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho) приостанавливает работу в России, временно закроют более 500 магазинов.

Группа компаний Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent) закрывает магазины в России.



Британский ретейлер Marks & Spencer приостановил поставки в Россию.

Ювелирный дом Cartier объявил о приостановке коммерческой деятельности в России.

Swatch Group AG не будет поставлять часы в Россию.

eBay приостановил доставку заказов в Россию с 3 марта.



Puma объявила о приостановке работы в России. Компания сообщила, что расторгает контракт с российской федерацией баскетбола, прекращает поставки в Россию и работу фирменных магазинов.

Puma пообещала обеспечить всем своим сотрудникам в Украине и их семьям переезд в западную часть страны.

Магазины брендов, принадлежащих группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) будут временно закрыты на территории России. Также магазины закрыли Hermes и Chanel.

PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s и др., закрывает магазины и приостанавливает все коммерческие операции в РФ и Беларуси.

Фешн-ритейлер Levi Strauss приостанавливает коммерческую деятельность в России, включая любые новые инвестиции.

Сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о закрытии бизнеса в России.

Спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в России, но окончательно с рынка не уходит.

Американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder (MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостанавливает коммерческую деятельность в РФ.

Британский ритейлер Mothercare, специализирующийся на продаже товаров для детей и будущих мам, прекращает работу в России, включая отгрузки продукции.

Victoria’s Secret временно закрывает все магазины в России.

Корпорация VF, которая владеет брендами Vans и The North Face, сообщила, что приостановит всю свою коммерческую деятельность в России.

Технологии: стриминги, IT-компании, поставщики чипов, digital-реклама

Samsung заявила о приостановке поставок продукции в Россию из-за войны в Украине.

Тайваньская компания по производству персональных компьютеров ASUS и японская компания Mazda Motor Corporation приостановили работу в России из-за начала войны против Украины.



Ключевой американский провайдер интернета в Россию Cogent Communications начинает останавливать обслуживание российского интернета.



Apple ограничила работу своего платежного сервиса Apple Pay и прекратила онлайн-продажи в России на своем сайте.

Японская Panasonic прекратила поставки в Россию.

Microsoft приостанавливает продажи и оказание услуг в России.



AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в Россию.

Qualcomm остановили продажу процессоров российским компаниям.



Украинская Grammarly перестанет работать в России и Беларуси.

Netscout прекратила работу своих онлайн-сервисов на территории России. Среди прочих — программное обеспечение для борьбы с DDoS-атаками Arbor.

Autodesk — разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения приостановил работу в России.

Google приостановил продажу контекстной рекламы в России. Ограничения коснутся как самого поисковика, так и принадлежащего компании видеохостинга YouTube.

EPAM прекращает обслуживание российских клиентов и передает $100 млн для украинских сотрудников и их семей.



Музыкальный стриминговый сервис Spotify закрыл свой офис в России на «неопределенное время». Доступ к сервису российским пользователям не ограничивают.

07.03.2022. Spotify отменил Premium-подписку в России из-за невозможности принимать к оплате российские карты. Бесплатный план продолжит работать.

Dell временно прекратила продажу продукции в России. На компанию приходилось около 6% поставок компьютеров в Россию в прошлом квартале.

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc также остановил работу на рынках России и Беларуси.



Компания Ericsson остановила поставки оборудования для сетей мобильной связи.

Финская Nokia также остановила поставки телекоммуникационного оборудования.

В немецкой Siemens заявили о приостановке поставок продукции в Россию. Обслуживание и ремонт техники обещают проводить «в строгом соответствии с санкциями». (ОБНОВЛЕНО) 15 марта стало известно, что Siemens продолжит техобслуживание поездов Ласточка и Сапсан в РФ.

Разработчик программного обеспечения Oracle Corp прекратил деятельность в России, SAP прекратила продажи программных продуктов в РФ.

IT-аутсорсер Luxoft выходит с российского рынка и выделяет 10 млн грн на нужды Красного Креста в Украине. У компании 4000 сотрудников в Украине.

Японская Hitachi остановила производство в России и экспорт техники в страну. 10.03.2022. Hitachi приостановит свою деятельность в РФ.

Twitch остановил выплаты российским блоггерам.

Украинская Terrasoft прекращает работу с клиентами в России и Беларуси. IТ-компания перечислила 2 млн грн для ВСУ

Adobe прекращает все новые продажи продуктов и услуг в России. Оформленные ранее подписки продолжат действовать до истечения срока, но продлить их нельзя.

Nvidia прекращает продажи всей своей продукции на территории РФ.

Американская электронная корпорация IBM прекращает работу в России.

Depositphotos прощается с Россией.

Одна из главных облачных компаний мира VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси.

Американский сервис Amazon Web Services (AWS) приостанавливает работу в РФ и РБ. Amazon Prime Video приостановила доступ клиентов из России.

Магистральный интернет-провайдер Lumen официально заявил, что прекращает продажу всех своих продуктов и услуг российским компаниям.

Графический редактор Figma заморозит корпоративные аккаунты российских клиентов.

Google заблокировал россиянам покупку приложений в Google Play, YouTube обрубил монетизацию.

ASUS, производитель персональных компьютеров из Тайваня, объявил об «эвакуации» бизнеса и персонала из РФ.

Xerox приостановила поставки в Россию.



Финансы, консалтинг и аудит, юридические услуги

Консалтинговая ІТ-компания Accenture закрывает бизнес в России. У компании было 2300 сотрудников в РФ.

Крупные консалтинговые компании McKinsey и BCG приостанавливают работу в РФ. У обоих компаний в России по 400 сотрудников.

Две компании из так называемой «Большой четверки» аудиторов — KPMG и PricewaterhouseCoopers — объявили о том, что прекращают работу в России и Беларуси из-за вторжения в Украину.

EY (Ernst & Young) начала реструктуризацию своей российской фирмы, чтобы отделить ее от глобальной сети компании. Аудитор не будет обслуживать российских государственных клиентов, государственные предприятия или подпадающие под санкции юридические и физические лица в любой точке мира.

Аудиторская компания Deloitte последней из Большой четверки разводится со своим российским подразделением.

Самый большой по активам банковский холдинг США JPMorgan заявил, что сворачивает деятельность в России.



Fitch Group объявила о приостановке коммерческой деятельности в России. Это коснется рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Консультант по недвижимости Colliers уходит с российского рынка. Российские партнеры остаются акционерами компании.

Консалтинговая и инвестиционная компания в сфере коммерческой недвижимости CBRE частично уходит из России.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) прекращает коммерческую деятельность в России.

Goldman Sachs первым из гигантов Уолл-стрит выходит из России.

Банк JPMorgan сворачивает деятельность в России.

Немецкая страховая компания Allianz SE прекратит страхование нового бизнеса и не будет осуществлять новые инвестиции в России.

Глобальная юридическая компания Baker McKenzie уходит с российского рынка и отказывается взаимодействовать с РФ и режимом Путина в любой форме.

Кинопрокат, онлайн-кинотеатры, медиа, видеоигры и звукозапись



Компании Paramount, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Universal Pictures и Warner Bros отменили ближайшие премьеры в России.

11.03.2022 The Walt Disney Company сообщила, что приостановит всю свою деятельностью в России, которая начала войну против Украины.

Стриминговый сервис Netflix не стал транслировать 20 российских пропагандистских каналов, как того требовало местное законодательство. Также компания приостановила работу над российскими сериалами. В итоге она закрыла все сервисы в РФ.

07.03.2022. Netflix перестал регистрировать новых клиентов в России.

Украинский онлайн-кинотеатр Megogo удалил из своей библиотеки российские фильмы и прекратил работать в РФ.

Агентство Bloomberg и американская телекомпания CNN приостановили работу в РФ.

Шведский сервис аудиокниг Storytel приостанавливает свою деятельность в России.

Coursera — контент от российских педагогов больше не будет доступен на платформе. Кроме того, компания объявила о ряде инициатив в поддержку украинских пользователей.

Universal Music Group останавливают работу в России.

Издательский дом Condé Nast, выпускающий журналы Vogue и GQ, временно прекращает издательские операции в России.

Discovery прекращает работу 15 телеканалов в РФ.

Sony останавливает все продажи PlayStation и ПО в России. Компания имеет наибольшее присутствие в России среди всех производителей консолей.

Warner Music Group, входящая в «большую тройку» лейблов звукозаписи, заявила о приостановке деятельности в России.

Вторая крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Sony Music приостанавливает работу в РФ.



Hearst Magazines (журналы Cosmopolitan, Harper’s Bazaar и Esquire), вышла из сотрудничества с российскими компаниями.



Автомобильная индустрия и машиностроение

Приостановили экспорт машин или комплектующих: Audi General Motors Harley-Davidson, Jaguar Land Rover, Scania, Skoda, Porsche.

Японская компания Honda — закрыла продажи.

Заморозили производство: BMW Group, Ford, Hyundai, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Volvo Group.

Daimler Truck — прекратила сотрудничество с КамАЗом.

Nissan готовится к остановке автозавода в Петербурге и приостановил экспорт автомобилей в Россию.

Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка.

Французский концерн Alstom SA приостанавливает поставки и будущие инвестиции в Россию.

Американская General Electric объявила о приостановке работы в РФ.

Японский производитель шин Bridgestone решил закрыть свой завод в российском городе Ульяновске и прекратить экспорт продукции в РФ.

Французский производитель шин Michelin приостанавливает экспорт в РФ, а также производственную деятельностьна ее территории.

Платформы

Сервисы бронирования жилья Booking.com и Airbnb приостановили работу в РФ.

Платформа для фрилансеров Upwork приостановила работу в РФ и Беларуси. Приостановка услуг будет происходить постепенно. Действующие контракты в этом регионе останутся в работе, но только до 1 мая 2022 года.

BlaBlaCar объявила о прекращении бизнеса в РФ. Платформа в России останется в текущем состоянии, но будет полностью изолирована от материнской французской компании.

Платформа для разработчиков GitLab прекращает продажи в России и Беларуси из-за войны в Украине.



Авиация, логистика и контейнерные перевозки

Производители самолетов Boeing и Airbus отказались от обслуживания и техподдержки авиакомпаний России.

Почтово-логистические компании DHL, FedEx и UPS приостановили прием и отправку посылок.

Контейнерные линии CMA CGM, Hapag-Lloyd, Maersk, Mediterranean Shipping Company, Shipco и Yang Ming.

Производитель грузовиков Iveco Group прекратил поставки машин в Россию и Белоруссию.

Korean Air приостановит все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток и обратно до конца апреля. Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию.

VR Group (железные дороги Финляндии) прекращают прием грузов от российских лизинговых компаний и грузоотправителей.

Платежные системы и сервисы



Американская финансовая компания American Express приостановила сотрудничество с российскими банками, которые подпали под санкции — ВТБ, Сбербанк, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк и ВЭБ.РФ.

07.03. 2022 — American Express приостановила работу в России и Беларуси. Карты платежной системы больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России.

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции на территории России.

Японская платежная система JCB приостановит операции в России. Карты JCB выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков — в России.



Британский финтех-стартап Revolut, основателем которого является россиянин Николай Сторонский, ограничил операции с картами пользователей РФ и Беларуси.

PayPal — с третьего марта российские пользователи не могут зарегистрироваться в PayPal.

Payoneer останавливает работу в России из-за войны с Украиной.

Western Union временно останавливает работу в России и Беларуси.

Агрохолдинги

Cargill заявил о сокращении деятельности в РФ и остановке инвестиций.



Это не полный список компаний, которые прекратили деятельность в России. Он будет обновляться.

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