Плюс ASUS и The North Face. Список компаний, которые прекратили или приостановили работу в России
Компания ASUS объявила об «эвакуации» из России (Фото:ASUS)
Из-за полномасштабного нападения России на Украину и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы (ОБНОВЛЯЕТСЯ).
Какие компании уже остановили работу в России или объявили о выходе из российских проектов.
Энергетика, нефть и газ
BP (British Petroleum) объявил, что избавится от 19,75%-ного пакета акций Роснефти, крупнейшей российской нефтяной компании.
Норвежская нефтегазовая группа Equinor 28 февраля объявила о выходе из проектов в России — компания сворачивает сотрудничество с Роснефтью. 15 марта Equinor заявила, что прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.
Exxon Mobil — крупнейшая нефтегазовая компания США начала отзывать работающих в России американских специалистов. Штат компании в России в 2021 году насчитывал более 1000 человек.
Транснациональная компания Shell выходит из совместных предприятий с Газпромом, включая 27,5% СПГ-проекта Сахалин-2, 50% в Salym Petroleum Development и СП с Газпром нефтью Гыдан энерджи, а также прекратит участие в проекте Северный поток-2.
Финская энергокомпания Fortum остановила все новые инвестиционные проекты в России «до дальнейшего уведомления» в связи с ситуацией в Украине.
Shell объявила об отказе от российских нефти и газа, намерена закрыть АЗС в РФ.
Немецкий энергоконцерн E.ON отказался от новых покупок газа у трейдеров Газпрома.
FMCG
Финские производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig прекращают работу в России.
Procter&Gamble, крупнейший в мире производитель потребительских товаров, объявил, что «существенно сократит» количество товаров, представленных на рынке РФ, а также останавливает все инвестиции и рекламную активность в России.
Британская Unilever прекратит импорт и экспорт товаров из РФ, но продолжит поставлять российским потребителям товары, производимые внутри страны.
Косметический гигант LʼOreal закрывает магазины в России, приостанавливает инвестиции в производство и рекламу. Компания производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.
PepsiCo и Coca-Cola 8 марта заявили, что приостанавливают деятельность в России.
Heineken останавливает выпуск пива под своим брендом в России, все заводы продолжат работу. Ранее Heineken приостановил экспорт пива в Россию.
Nestle прекращает все рекламные кампании и капиталовложения в РФ, но продолжит продавать свою продукцию в России.
Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает работу и прекращает продажи в России.
Philip Morris International намерена свернуть производство в России.
Компания British American Tobacco приняла решение полностью уйти с российского рынка.
Производитель спиртных напитков Brown-Forman (виски Jack Daniel’s и водка Finlandia) прекращает работу в РФ.
Компания Mars, которая владеет брендами Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, Whiskas и Pedigree заявила, что уходит с рынка России.
Colgate ограничит поставки продукции в Россию.
Международный производитель товаров массового спроса для красоты и здоровья Amway приостанавливает работу в России.
HoReCa
McDonald’s на неопределенный срок закрывает почти 850 ресторанов в России. В РФ у компании работает 62 тыс. чел.
Владелец бренда KFC приостанавливает инвестиции в Россию.
Starbucks приостанавливает работу в России.
Burger King прекратит поддержку ресторанов в России.
Ретейл: fashion, украшения, товары для дома
Swarovski — один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники приостановил продажи в РФ.
Hermes — французский модный дом закрывает свои магазины в России с 5 марта.
H&M — модный ретейлер H&M объявил, что принял решение временно приостановить все продажи в России.
Ikea — закрыла все магазины в России, пока на три месяца. Компания приостановила сотрудничество с поставщиками из Беларуси.
Jysk — датский мебельный ретейлер закрыл 13 магазинов в РФ.
Lego приостановила поставки в Россию.
Испанский концерн Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho) приостанавливает работу в России, временно закроют более 500 магазинов.
Группа компаний Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent) закрывает магазины в России.
Британский ретейлер Marks & Spencer приостановил поставки в Россию.
Ювелирный дом Cartier объявил о приостановке коммерческой деятельности в России.
Swatch Group AG не будет поставлять часы в Россию.
eBay приостановил доставку заказов в Россию с 3 марта.
Puma объявила о приостановке работы в России. Компания сообщила, что расторгает контракт с российской федерацией баскетбола, прекращает поставки в Россию и работу фирменных магазинов.
Puma пообещала обеспечить всем своим сотрудникам в Украине и их семьям переезд в западную часть страны.
Магазины брендов, принадлежащих группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) будут временно закрыты на территории России. Также магазины закрыли Hermes и Chanel.
PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s и др., закрывает магазины и приостанавливает все коммерческие операции в РФ и Беларуси.
Фешн-ритейлер Levi Strauss приостанавливает коммерческую деятельность в России, включая любые новые инвестиции.
Сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о закрытии бизнеса в России.
Спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в России, но окончательно с рынка не уходит.
Американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder (MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостанавливает коммерческую деятельность в РФ.
Британский ритейлер Mothercare, специализирующийся на продаже товаров для детей и будущих мам, прекращает работу в России, включая отгрузки продукции.
Victoria’s Secret временно закрывает все магазины в России.
Корпорация VF, которая владеет брендами Vans и The North Face, сообщила, что приостановит всю свою коммерческую деятельность в России.
Технологии: стриминги, IT-компании, поставщики чипов, digital-реклама
Samsung заявила о приостановке поставок продукции в Россию из-за войны в Украине.
Тайваньская компания по производству персональных компьютеров ASUS и японская компания Mazda Motor Corporation приостановили работу в России из-за начала войны против Украины.
Ключевой американский провайдер интернета в Россию Cogent Communications начинает останавливать обслуживание российского интернета.
Apple ограничила работу своего платежного сервиса Apple Pay и прекратила онлайн-продажи в России на своем сайте.
Японская Panasonic прекратила поставки в Россию.
Microsoft приостанавливает продажи и оказание услуг в России.
AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в Россию.
Qualcomm остановили продажу процессоров российским компаниям.
Украинская Grammarly перестанет работать в России и Беларуси.
Netscout прекратила работу своих онлайн-сервисов на территории России. Среди прочих — программное обеспечение для борьбы с DDoS-атаками Arbor.
Autodesk — разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения приостановил работу в России.
Google приостановил продажу контекстной рекламы в России. Ограничения коснутся как самого поисковика, так и принадлежащего компании видеохостинга YouTube.
EPAM прекращает обслуживание российских клиентов и передает $100 млн для украинских сотрудников и их семей.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify закрыл свой офис в России на «неопределенное время». Доступ к сервису российским пользователям не ограничивают.
07.03.2022. Spotify отменил Premium-подписку в России из-за невозможности принимать к оплате российские карты. Бесплатный план продолжит работать.
Dell временно прекратила продажу продукции в России. На компанию приходилось около 6% поставок компьютеров в Россию в прошлом квартале.
Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc также остановил работу на рынках России и Беларуси.
Компания Ericsson остановила поставки оборудования для сетей мобильной связи.
Финская Nokia также остановила поставки телекоммуникационного оборудования.
В немецкой Siemens заявили о приостановке поставок продукции в Россию. Обслуживание и ремонт техники обещают проводить «в строгом соответствии с санкциями». (ОБНОВЛЕНО) 15 марта стало известно, что Siemens продолжит техобслуживание поездов Ласточка и Сапсан в РФ.
Разработчик программного обеспечения Oracle Corp прекратил деятельность в России, SAP прекратила продажи программных продуктов в РФ.
IT-аутсорсер Luxoft выходит с российского рынка и выделяет 10 млн грн на нужды Красного Креста в Украине. У компании 4000 сотрудников в Украине.
Японская Hitachi остановила производство в России и экспорт техники в страну. 10.03.2022. Hitachi приостановит свою деятельность в РФ.
Twitch остановил выплаты российским блоггерам.
Украинская Terrasoft прекращает работу с клиентами в России и Беларуси. IТ-компания перечислила 2 млн грн для ВСУ
Adobe прекращает все новые продажи продуктов и услуг в России. Оформленные ранее подписки продолжат действовать до истечения срока, но продлить их нельзя.
Nvidia прекращает продажи всей своей продукции на территории РФ.
Американская электронная корпорация IBM прекращает работу в России.
Depositphotos прощается с Россией.
Одна из главных облачных компаний мира VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси.
Американский сервис Amazon Web Services (AWS) приостанавливает работу в РФ и РБ. Amazon Prime Video приостановила доступ клиентов из России.
Магистральный интернет-провайдер Lumen официально заявил, что прекращает продажу всех своих продуктов и услуг российским компаниям.
Графический редактор Figma заморозит корпоративные аккаунты российских клиентов.
Google заблокировал россиянам покупку приложений в Google Play, YouTube обрубил монетизацию.
ASUS, производитель персональных компьютеров из Тайваня, объявил об «эвакуации» бизнеса и персонала из РФ.
Xerox приостановила поставки в Россию.
Финансы, консалтинг и аудит, юридические услуги
Консалтинговая ІТ-компания Accenture закрывает бизнес в России. У компании было 2300 сотрудников в РФ.
Крупные консалтинговые компании McKinsey и BCG приостанавливают работу в РФ. У обоих компаний в России по 400 сотрудников.
Две компании из так называемой «Большой четверки» аудиторов — KPMG и PricewaterhouseCoopers — объявили о том, что прекращают работу в России и Беларуси из-за вторжения в Украину.
EY (Ernst & Young) начала реструктуризацию своей российской фирмы, чтобы отделить ее от глобальной сети компании. Аудитор не будет обслуживать российских государственных клиентов, государственные предприятия или подпадающие под санкции юридические и физические лица в любой точке мира.
Аудиторская компания Deloitte последней из Большой четверки разводится со своим российским подразделением.
Самый большой по активам банковский холдинг США JPMorgan заявил, что сворачивает деятельность в России.
Fitch Group объявила о приостановке коммерческой деятельности в России. Это коснется рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
Консультант по недвижимости Colliers уходит с российского рынка. Российские партнеры остаются акционерами компании.
Консалтинговая и инвестиционная компания в сфере коммерческой недвижимости CBRE частично уходит из России.
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) прекращает коммерческую деятельность в России.
Goldman Sachs первым из гигантов Уолл-стрит выходит из России.
Банк JPMorgan сворачивает деятельность в России.
Немецкая страховая компания Allianz SE прекратит страхование нового бизнеса и не будет осуществлять новые инвестиции в России.
Глобальная юридическая компания Baker McKenzie уходит с российского рынка и отказывается взаимодействовать с РФ и режимом Путина в любой форме.
Кинопрокат, онлайн-кинотеатры, медиа, видеоигры и звукозапись
Компании Paramount, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Universal Pictures и Warner Bros отменили ближайшие премьеры в России.
11.03.2022 The Walt Disney Company сообщила, что приостановит всю свою деятельностью в России, которая начала войну против Украины.
Стриминговый сервис Netflix не стал транслировать 20 российских пропагандистских каналов, как того требовало местное законодательство. Также компания приостановила работу над российскими сериалами. В итоге она закрыла все сервисы в РФ.
07.03.2022. Netflix перестал регистрировать новых клиентов в России.
Украинский онлайн-кинотеатр Megogo удалил из своей библиотеки российские фильмы и прекратил работать в РФ.
Агентство Bloomberg и американская телекомпания CNN приостановили работу в РФ.
Шведский сервис аудиокниг Storytel приостанавливает свою деятельность в России.
Coursera — контент от российских педагогов больше не будет доступен на платформе. Кроме того, компания объявила о ряде инициатив в поддержку украинских пользователей.
Universal Music Group останавливают работу в России.
Издательский дом Condé Nast, выпускающий журналы Vogue и GQ, временно прекращает издательские операции в России.
Discovery прекращает работу 15 телеканалов в РФ.
Sony останавливает все продажи PlayStation и ПО в России. Компания имеет наибольшее присутствие в России среди всех производителей консолей.
Warner Music Group, входящая в «большую тройку» лейблов звукозаписи, заявила о приостановке деятельности в России.
Вторая крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Sony Music приостанавливает работу в РФ.
Hearst Magazines (журналы Cosmopolitan, Harper’s Bazaar и Esquire), вышла из сотрудничества с российскими компаниями.
Автомобильная индустрия и машиностроение
Приостановили экспорт машин или комплектующих: Audi General Motors Harley-Davidson, Jaguar Land Rover, Scania, Skoda, Porsche.
Японская компания Honda — закрыла продажи.
Заморозили производство: BMW Group, Ford, Hyundai, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Volvo Group.
Daimler Truck — прекратила сотрудничество с КамАЗом.
Nissan готовится к остановке автозавода в Петербурге и приостановил экспорт автомобилей в Россию.
Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка.
Французский концерн Alstom SA приостанавливает поставки и будущие инвестиции в Россию.
Американская General Electric объявила о приостановке работы в РФ.
Японский производитель шин Bridgestone решил закрыть свой завод в российском городе Ульяновске и прекратить экспорт продукции в РФ.
Французский производитель шин Michelin приостанавливает экспорт в РФ, а также производственную деятельностьна ее территории.
Платформы
Сервисы бронирования жилья Booking.com и Airbnb приостановили работу в РФ.
Платформа для фрилансеров Upwork приостановила работу в РФ и Беларуси. Приостановка услуг будет происходить постепенно. Действующие контракты в этом регионе останутся в работе, но только до 1 мая 2022 года.
BlaBlaCar объявила о прекращении бизнеса в РФ. Платформа в России останется в текущем состоянии, но будет полностью изолирована от материнской французской компании.
Платформа для разработчиков GitLab прекращает продажи в России и Беларуси из-за войны в Украине.
Авиация, логистика и контейнерные перевозки
Производители самолетов Boeing и Airbus отказались от обслуживания и техподдержки авиакомпаний России.
Почтово-логистические компании DHL, FedEx и UPS приостановили прием и отправку посылок.
Контейнерные линии CMA CGM, Hapag-Lloyd, Maersk, Mediterranean Shipping Company, Shipco и Yang Ming.
Производитель грузовиков Iveco Group прекратил поставки машин в Россию и Белоруссию.
Korean Air приостановит все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток и обратно до конца апреля. Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию.
VR Group (железные дороги Финляндии) прекращают прием грузов от российских лизинговых компаний и грузоотправителей.
Платежные системы и сервисы
Американская финансовая компания American Express приостановила сотрудничество с российскими банками, которые подпали под санкции — ВТБ, Сбербанк, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк и ВЭБ.РФ.
07.03. 2022 — American Express приостановила работу в России и Беларуси. Карты платежной системы больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России.
Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции на территории России.
Японская платежная система JCB приостановит операции в России. Карты JCB выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков — в России.
Британский финтех-стартап Revolut, основателем которого является россиянин Николай Сторонский, ограничил операции с картами пользователей РФ и Беларуси.
PayPal — с третьего марта российские пользователи не могут зарегистрироваться в PayPal.
Payoneer останавливает работу в России из-за войны с Украиной.
Western Union временно останавливает работу в России и Беларуси.
Агрохолдинги
Cargill заявил о сокращении деятельности в РФ и остановке инвестиций.
Это не полный список компаний, которые прекратили деятельность в России. Он будет обновляться.
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