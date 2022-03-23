Western Union уходит из России и Беларуси
Western Union перестанет работать в РФ и Беларуси с 24 марта (Фото:Actual Journal)
Международная платежная система Western Union сообщила, что с 24 марта остановит работу в РФ и Беларуси из-за агрессивной войны против Украины.
Компания обратилась в банк РФ с заявлением об исключении из реестра операторов платежных систем с 24 марта.
«Мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси», — заявили в компании.
24 февраля российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. После этого ряд стран ввели несколько пакетов санкций против путинской России. Многие компании остановили свою работу в РФ и ушли с ее рынка.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.