Western Union уходит из России и Беларуси 23 марта, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Western Union перестанет работать в РФ и Беларуси с 24 марта (Фото:Actual Journal)

Международная платежная система Western Union сообщила, что с 24 марта остановит работу в РФ и Беларуси из-за агрессивной войны против Украины.

Компания обратилась в банк РФ с заявлением об исключении из реестра операторов платежных систем с 24 марта.

«Мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси», — заявили в компании.

Видео дня

24 февраля российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. После этого ряд стран ввели несколько пакетов санкций против путинской России. Многие компании остановили свою работу в РФ и ушли с ее рынка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.