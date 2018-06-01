Volkswagen решил собирать пикапы Amarok в Узбекистане

Узбекистан намерен начать сотрудничество с Volkswagen по производству автомобилей этой марки с организации сборки модели Volkswagen Amarok.

Об этом сообщил председатель правления компании Узавтосаноат Умиджан Салимов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, соглашение об организации совместного производства было подписано Узавтопромом и Volkswagen AG в рамках официального визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Германию в ноябре прошлого года. Проект планируют реализовать в 2018-2019 годах.

"Мы практически уже согласовали всю технологическую и производственную поддержку, урегулировали все эти моменты. Сейчас идет проработка вопроса по стоимости будущей продукции, так как Volkswagen сам по себе недешевый продукт, и эти авто находятся в ценовой категории выше среднего", - сказал Салимов.

Кроме того, он добавил, что в ближайшее время планируется подписание договора с новым партнером из КНР по производству легкой, средней и тяжелой грузовой техники. Другие детали этого проекта он не озвучил.

Он отметил, что сотрудничество с германским и китайским автопроизводителями укладывается в общую концепцию по увеличению числа автомобильных марок, собираемых в Узбекистане.

Напомним, что по итогам 2017 года Volkswagen стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, продав рекордные 10,74 млн автомобилей.

Узавтопром, объединяющее предприятия автомобильной промышленности Узбекистана, создано в 2004 году на базе ассоциации Узавтопром. В состав компании входят более 20 предприятий. Самыми крупными являются СП GM Uzbekistan, выпускающее легковые автомобили, СамАвто, которое производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu, и MAN Auto Uzbekistan по выпуску грузовых автомобилей MAN (тягачи, самосвалы, фургоны).