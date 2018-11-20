Vodafone стал менее прибыльным

Один из крупнейших мобильных операторов Украины – Vodafone по итогам июля-сентября 2018 года получила 393 млн грн чистой прибыли, что на 24,4% ниже показателя за третий квартал прошлого года.

Как говорится в пресс-релизе мобильного оператора, такой показатель связан с увеличением затрат на амортизацию вследствие разворачивания сетей 4G и 3G.

При этом выручка компании за третий квартал увеличилась на 12,6% – до 3,3 млрд грн.

Показатель OIBDA оператора вырос на 49,4% к аналогичном периоду прошлого года – до 1,8 млрд грн, а маржа OIBDA увеличилась на 13,9 п. п. – до 54,9%.

Абонентская база Vodafone в третьем квартале уменьшилась на 4,3% - до 19,9 млн абонентов.

Мобильный оператор инвестировал в сетевую инфраструктуру более 1 млрд грн за отчетный период и 20 млрд грн - с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета.

Напомним, что по итогам апреля-июня 2018 года Vodafone вышел на показатель дохода в 3,1 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, чистая прибыль возросла на 3,2% - до 0,5 млрд грн.

Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone к концу 2017 года обслуживала 20,8 млн абонентов. 99% Vodafone Украина принадлежит нидерландской Prelludium B.V., является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.