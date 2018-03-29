Vodafone наметил крупное расширение торговых точек

Оператор мобильной связи компания Vodafone Украина хочет увеличить сеть своих магазинов до 200 до конца 2018 года.
Об этом сообщил директор по продажам оператора Евгений Буллах, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, компания намерена изменить условия франчайзинга для партнерских магазинов,
"У нас амбициозные цели: изменить условия партнерства для наших франчайзинговых магазинов, изменить требования к ним... с целью уже к середине следующего года иметь абсолютно одинаковую инфраструктуру как в наших, так и в партнерских магазинах", - сказал Буллах.
Кроме того, к концу 2019 года планируется увеличить количество собственных магазинов до 300-350 объектов. Также в планах - применение VR-технологий в ритейле. Сроки появления технологии в магазинах не названы.
По словам Булаха, сейчас у компании - 30 собственных магазинов, а также 400 магазинов, которые работают по схеме франчайзинга.
Напомним, что по итогам 2017 года Vodafone увеличил прибыль на 76% в сравнении с 2016 годом - до 2,2 млрд грн.
Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.
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