Владелец Киевстара продает бизнес в Италии

Телекоммуникационный холдинг Veon Ltd, который осенью 2016 года объединил свою структуру в Италии с "дочкой" CK Hutchison Holdings, договорился о продаже своих 50% в совместном предприятии Wind Tre партнеру за €2,4 млрд (порядка $2,8 млрд).

Об этом сообщили в пресс-службе Veon.

Отмечается, что в результате сделки, закрытие которой ожидается в третьем квартале или в начале четвертом квартала этого года, Veon полностью выходит из СП в Италии. Сделка требует одобрения со стороны европейских и итальянских регуляторов.

Средства компания планирует использовать для приобретения активов Global Telecom Holding S.A.E в Пакистане и Бангладеш.

При этом Veon продолжит владеть активом в Алжире (оператор Djezzy) через GTH, отмечается в сообщении. Оставшиеся от сделки в Италии деньги Veon направит на сокращение долговой нагрузки.

В Veon считают, что эти сделки позволят упростить структуру группы и повысить стоимость для акционеров.

Международная группа Veon (ранее - VimpelCom Ltd.) является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи Киевстар. Акции группы котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в Альфа-групп Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Еще 19,7% владеет норвежский холдинг Telenor. В настоящее время free float компании на Nasdaq составляет 29,2%, после завершения сделки c Telenor free float холдинга достигнет 43,8%. Еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.