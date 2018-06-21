Венгерский лоукостер решил чаще летать в Украину

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 21 июня начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и с 1 июля в Берлин.

Об этом сообщили в авиакомпании, передает Интерфакс-Украина.

"В 2018 году авиакомпания удваивает свою деятельность в Украине", - сказала и.о. руководителя корпоративных коммуникаций авиакомпании Сорина Ратц.

Отмечается, что рейсы Киев-Лиссабон будут осуществляться по вторникам и субботам с 21 июня.

Рейсы Киев-Таллинн будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам с 21 июня.

Рейсы Киев-Берлин будут осуществляться ежедневно с 1 июля.

Также авиакомпания намерена увеличить недельную частоту выполнения рейсов по семи направлениям, прибавив в целом 24 полета в неделю.

Напомним, что Wizz Air с 20 июня запустила международный авиарейс из Харькова в Катовице.

Wizz Air - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Флот Wizz Air насчитывает 74 борта 63 самолета Airbus A320 и 11 самолетов Airbus A321.