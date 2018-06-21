Венгерский лоукостер решил чаще летать в Украину

0 комментировать
Wizz Air намерена увеличить частоту рейсов по семи направлениям

Wizz Air намерена увеличить частоту рейсов по семи направлениям

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 21 июня начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и с 1 июля в Берлин.

Об этом сообщили в авиакомпании, передает Интерфакс-Украина.

"В 2018 году авиакомпания удваивает свою деятельность в Украине", - сказала и.о. руководителя корпоративных коммуникаций авиакомпании Сорина Ратц.

Отмечается, что рейсы Киев-Лиссабон будут осуществляться по вторникам и субботам с 21 июня.

Рейсы Киев-Таллинн будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам с 21 июня.

Рейсы Киев-Берлин будут осуществляться ежедневно с 1 июля.

Также авиакомпания намерена увеличить недельную частоту выполнения рейсов по семи направлениям, прибавив в целом 24 полета в неделю.

Напомним, что Wizz Air с 20 июня запустила международный авиарейс из Харькова в Катовице.

Wizz Air - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Флот Wizz Air насчитывает 74 борта 63 самолета Airbus A320 и 11 самолетов Airbus A321.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове