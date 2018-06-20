Венгерский лоукостер запустил новый международный рейс из Харькова

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 20 июня запустила международный авиарейс из Харькова в Катовице (Польша).

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова - в 20:55, приземление в Польше - в 22:10 по местному времени. Продолжительность пути составит 2 часа 15 минут. Стоимость билетов начинается от 799 грн.

Отмечается, что Катовице стал вторым открытым направлением Wizz Air из аэропорта Харьков. В ноябре этого года компания намерена запустить рейс Харьков - Вена.

Отметим, что с марта Wizz Air возобновила полеты в Харьков после 4-летнего перерыва.

В апреле компания открыла прямой авиарейс в немецкий Дортмунд.

Wizz Air - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Флот Wizz Air насчитывает 74 борта 63 самолета Airbus A320 и 11 самолетов Airbus A321.