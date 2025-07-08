Поставлял в РФ. Совладелец ведущего производителя чая и кофе в Украине объявлен в розыск

Об этом говорится в информации на сайте Министерства внутренних дел.

Фото: МВД

В постановлении Соломенского районного суда Киева говорится, что с сентября 2018 года Мономах, осуществлял хозяйственную деятельность как с предприятиями-резидентами Украины, а также осуществлял внешнеэкономическую деятельность с субъектами хозяйствования — нерезидентами, в том числе с предприятиями РФ и Беларуси.

Реклама

При этом после начала полномасштабного России в Украине один из совладельцев Мономаха по предварительному сговору с другими сотрудниками компании несмотря на запрет решил организовать поставки продукции в РФ, а также ее продажу на территории государства — агрессора, путем скрытого транзита товаров через Польшу в Беларусь и в дальнейшем на территорию России

Также установлено, что поставки и реализация товаров (кофе и чая), экспортируемого из АО Мономах поступают на компанию Lovare Sp. z o. o. (Польша, г. Варшава) после чего указанная продукция поступает на ООО Натур Текнолоджис, а в дальнейшем к субъектам хозяйственной деятельности зарегистрированных на территории государства-агрессора в частности в ООО ЛДК.

«Кроме того, продукция Мономаха под вышеуказанными торговыми марками на территории РФ осуществляется через российский маркетплейс Wildberries», — говорится в материалах дела, — «При этом, средства полученные от продажи товаров на территории РФ и РБ поступают в бюджеты этих стран в виде уплаты налогов от реализованной продукции и используется для финансирования войны против Украины».

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111−2 УК Украины (Пособничество государству-агрессору) правоохранителями проведены обыски.

Основным видом деятельности АО Мономах является производство кофе и чая и оптовая торговля чаем и кофе торговых марок: Monomax, Lovare, Stefano, Ferarra, ТРИ СЛОНИ, Чайные шедевры, Кофейные шедевры, Coffe & Tea.

Конечными бенефициарами компании являются Тарас и Богдан Барабаш.

При этом компания отрицает сотрудничество с РФ.

«Мономах — на 100% украинская компания. Работаем исключительно в рамках действующего законодательства Украины, в том числе с соблюдением ограничений, введенных в связи с введением в Украине военного положения», — говорится в сообщении компании. — «Мы не сотрудничаем с РФ, не помогаем России и не ведем бизнес на территории враждебного государства.

Как сообщалось, в результате российской атаки полностью разрушен главный склад и сервисный центр национального производителя кофе и чая компании Gemini.