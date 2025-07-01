600 млн грн убытков клиентам. Акционеры неплатежеспособного банка объявлены в розыск

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции в доведении до неплатежеспособности одного из украинских банков.

А также в нанесении вкладчикам и кредиторам около 600 млн грн материального ущерба.

Об этом сообщило БЭБ.

Так следствием установлено, что участники схемы в течение длительного времени выдавали средства физическим, юридическим лицам без оформления официальных документов, отражали в документах кассового учета информацию о поступлении наличности от клиентов банка, без фактического поступления таких средств. Также они вносили ложные сведения об остатках наличности в хранилище дирекции банка в акты ревизии, подавали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии банка в контролирующие органы.

Реклама

Специалисты НБУ неоднократно пытались провести ревизию больших остатков наличности, однако представители банка каждый раз не допускали их в хранилище.

Впоследствии правление НБУ приняло решение отнести банк к категории проблемных в связи с невыполнением решения об ограничении осуществления отдельных видов операций.

«Поскольку финансовое состояние банка дальше ухудшалось, а менеджмент и акционеры не принимали надлежащих мер для предотвращения наступления неплатежеспособности, Нацбанк ввел временную администрацию в банке», — говорится в сообщении. — «Она провела ревизию Киевской региональной дирекции и установила недостачу наличности. Так в хранилище ценностей отсутствовали более 153 млн грн, почти 5,8 млн долларов и 42,5 тыс. евро». Всего в эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.

Органом досудебного расследования наложен арест на имущество мажоритарного владельца акций ориентировочной стоимостью 40 млн грн.

Также подозреваемым предъявлены гражданские иски на общую сумму около 400 млн грн.

Согласно сообщению, обвинительный акт в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218−1 (пособничество в доведении банка до неплатежеспособности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса в отношении начальника отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции направлено в суд.

Акционеры банка объявлены в розыск.

Досудебное расследование в отношении других должностных лиц банка причастных к совершению уголовного преступления продолжается, сообщило БЭБ.

БЭБ не приводит название банка, но новость проиллюстрирована фотографией центрального офиса Укрстройинвестбанка в Киеве, пишет Интерфакс Украина.

Как сообщалось, в октябре 2023 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Украинский строительно-инвестиционный банк.

Конечный бенефициарный владелец банка, по данным Youcontrol, Демьяненко Светлана Анатольевна. Ей принадлежит доля в 74,93%.