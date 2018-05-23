Васадзе решил избавится от мелких акционеров УкрАвто

Собственник Украинской автомобильной корпорации (УкрАвто) Тариэл Васадзе запустил процедуру принудительного выкупа акций (сквиз-аут) у миноритариев.

Об этом корпорация сообщила в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), передает finclub.

Сейчас Васадзе принадлежит 95,7% от уставного капитала УкрАвто. Также отмечается, что наивысшая цена акции составляет 90 грн. Обслуживать транзакции будет ПУМБ и Укргазбанк.

Напомним, принятый 23 марта 2017 года закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой аффилированных лиц контрольного или значительного контрольного пакета миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

УкрАвто зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАЗ, польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов. Конечным бенефициаром корпорации является Тариел Васадзе.

В числе партнеров - DaimlerChrysler, General Motors, KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery, АвтоВАЗ.

Cогласно международных стандартов финансовой отчетности, УкрАвто закончила 2017 год с прибылью 254,7 млн грн.