В Украину зашел мировой гостинничный оператор

Marriott открыл первый отель в Украине

Международная гостиничная сеть Marriott International официально открыла гостиницу Aloft Kiev, ставшей первым объектом компании в Украине.

Как сообщает Интерфакс-Украина,торжественное открытие состоялось 18 мая. Отель расположен на пересечении ул. Бассейной и Эспланадной. Все номера уже выкуплены.

"В этом направлении сейчас много спекуляций, цены повышаются. Поэтому скажу: очень хорошо сейчас, перед финалом Лиги чемпионов, открывать дополнительные номера, дополнительную гостиницу", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Номерной фонд гостиницы составляет 310 номеров разных категорий, общая площадь объекта – более 18 тыс. кв. м. Его инфраструктура также включает три конференц-зала, ресторан в формате Grab&Go и пр.

Кроме того, гостиница обустроена системой SPG Keyless, обеспечивающей доступ в номера с помощью телефона без необходимости получения ключа на стойке регистрации.

Техническое открытие гостиницы Aloft Kiev состоялось 27 февраля 2018 года.

Бренд Aloft принадлежит американской сети Starwood Hotels & Resorts, приобретенной компанией Marriott International в 2016 году.

Marriott International объединяет более 6 тыс. гостиниц под 30 брендами в 122 странах мира. Центральный офис расположен в Бетесде (пригород Вашингтона, США). Доход компании в 2016 году составил более $17 млрд.

Под брендом Aloft работают 120 гостиниц в странах Америки, Азии, Европы, Среднего Востока и на Карибах. Также Aloft Hotels планирует выход в 15 новых стран.