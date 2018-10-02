В Украине выросли цены на ж/д билеты

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Укрзализныця подняла цены на билеты
Фото:Укрзалізниця/facebook

Укрзализныця подняла цены на билеты

Укрзализныця провела второй этап индексации цен и повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНИАН.

Отмечается, что с 1 октября тарифы индексировались на 12%.

Напомним, в конце мая Укрзализныця повысила цены на железнодорожные билеты на 12%.

Отметим, что последняя индексация тарифов на 12% на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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