В Украине второй раз подорожали билеты на поезда

Билеты на поезда в Украине подорожали еще раз

Железнодорожные билеты на поезда Укрзализныци подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона. Это произошло сразу после повышения цен на билеты на 12% 30 мая.

Июньское изменение не является новшеством, в течение года компания регулярно повышает или снижает цену проезда в соответствии с разными календарными периодами, сообщает ЦТС.

В конце мая действовал коэффициент тарифа 1,01, то есть на 1% выше базовой ставки проезда. С июня коэффициент достиг уровня 1,07, то есть на 6% выше в сравнении с предшествующим периодом. Он будет действовать до конца августа, после чего в сентябре будет применяться коэффициент 1,02 - то есть произойдет снижение на 5 процентных пунктов.

В конце мая Укрзализныця повысила цены на железнодорожные билеты на 12%. Второй этап повышения – также на 12% – состоится в октябре. В целом в 2018 году индексация составит 25%.

Как подчеркивают в компании, последняя индексация тарифов на 12% на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года. Между тем к настоящему времени фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.