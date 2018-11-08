В Украине упало производство автомобилей

По предварительным данным, октябрьский выпуск автотранспортных средств в сравнении с прошлым годом уменьшился на 22% - до 736 единиц.
Об этом сообщает профильная ассоциация Укравтопром.
Более 86% этого объема обеспечил завод Еврокар - единственное на сегодня предприятие, которое формирует статистику легкового сегмента украинского автопрома. При этом, на заводе произвели 635 легковых автомобилей, что почти на 4% меньше, чем в прошлом году.
Выпуск легковых автомобилей за месяц упал на 24% в сравнении с октябрем прошлого года.
Производство грузовых автомобилей составило всего 12 единиц, что в 4 раза меньше результата годичной давности.
При этом производство автобусов выросло на 46% - до 89 штук.
Всего с начала года в Украине было произведено 5 830 единиц автотранспортных средств, что на 12% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
Производство легковых автомобилей упало на 11% - 5 023 шт, коммерческих на 67% - 130 шт. Производство автобусов выросло на 13% -до 677 шт.
Напомним, что в 2017 году в Украине было произведено 8 586 автотранспортных средств, что на 63,1% больше результата 2016 года.
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