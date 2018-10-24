В Украине существенно подорожала реклама

Стоимость телерекламы выросла на 30% в годовом эквиваленте, а стоимость наружной – на 40-50%, в интернете – на 35%.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили игроки и участники рекламного рынка.

По словам ведущего менеджера маркетинговых коммуникаций департамента коммерции и маркетинга МХП Сергея Кости, цены на телерекламу в годовом эквиваленте выросли на 35%, на внешнюю рекламу – на 30-40%. При этом цены на рекламу в интернете выросли не более чем на 35%.

"Мы уходим от классических инструментов. Будем искать альтернативные решения для эффективного использования медиабюджета без потери контакта с потребителем", – подчеркнул он.

В свою очередь коммерческий директор медиагруппы 1+1 медиа Валерий Вареница отметил, группа пока не объявила цены на рекламу на 2019 год, хотя в прошлые годы в это время условия уже озвучивались.

"Для себя мы допускаем инфляцию 25-40% в зависимости от рекламодателя. Что касается цены на рекламу, то повышение очевидно. Аргументом для этого является нынешний спрос ‒ солд-аут слотов холдинга у нас уже пятый месяц около 100%", – подчеркнул он.

Как сообщили в пресс-службе провайдера Воля, ожидания по инфляции рынка ТВ-рекламы в целом выше индекса инфляции этого года, однако точная цифра не заявлена.

"По нашим данным, цены на ТВ-рекламу в этом году выросли на 30% в среднем по рынку. Кроме этого, на ценовую политику площадок влияет соотношение спроса-предложения. Например, традиционно в период с сентября и до конца года спрос превышает предложение, что также значительно влияет на стоимость", – заявил и.о. генерального директора AB InBev Efes в Украине Денис Хренов.

Помимо роста цен на телерекламу он также отмечает устойчивую тенденцию роста стоимости наружной рекламы – на 45-50% в текущем году, в основном за счет сокращения рекламной площади в городах после утверждения городскими советами концепции развития наружной рекламы.

В интернет-рекламе, по данным Efes, инфляция в среднем достигает 50% для видео форматов и 25% – для остальных форматов.

Напомним, что рынок медийной интернет-рекламы в Украине за январь-июнь 2018 года составил 1,1 млрд грн, что на 32% превышает показатель за аналогичный период 2017 года, доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы за этот период составила 56,1%.