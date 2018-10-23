В Украине сократилось промышленное производство

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В сравнении с августом этого года промышленное производство в Украине не изменилось

В сравнении с августом этого года промышленное производство в Украине не изменилось

В сентябре 2018 года промышленное производство в Украине сократилось на 1,3% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 0,7% (скорректированных) в сравнении с сентябрем 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В январе-сентябре этого года индекс промышленной продукции увеличился на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров индекс вырос на 2%, перерабатывающей - на 1,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 2,2%.

В сравнении с августом этого года промышленное производство в Украине не изменилось.

Напомним, что в 2017 году промпроизводство в Украине сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. До этого четыре года подряд фиксировался спад в промышленности: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.

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