В Украине сократилось промпроизводство

Промышленное производство в августе 2018 года сократилось на 0,5% в сравненим с августом 2017 года, тогда как в июле рост составлял 2,9% в сравнении с июлем 2017 года, в июне этот показатель составлял 2,2%, в мае – 2,5%, в апреле – 3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

При этом уточняется, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в августе-2018 к августу-2017 также сократилось на 0,5%, тогда как в июле-2018 к июлю-2017 рост составил 2,3%, в июне-2018 к июню-2017 – на 2,5%.

В сравнении с предыдущим месяцем в августе этого года промышленное производство также сократилось на 0,5%, а с учетом сезонного фактора сокращение составило 0,7%.

В целом за восемь месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине в сравнении с аналогичным периодом 2017 года замедлился до 2,2%, тогда как по итогам семи месяцев этот показатель составил 2,6% с 2,5% по итогам шести месяцев.

Напомним, что в 2017 году промпроизводство в Украине сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. До этого четыре года подряд фиксировался спад в промышленности: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.