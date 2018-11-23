В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей

Льготная ставка на электромобили действует до конца 2022 года

Верховная Рада Украины продлила на 4 года льготный режим ввоза электрокаров — без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза.

Законопроект №9260, который содержит такую норму поддержали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Теперь льготная ставка действует до конца 2022 года. Действие данной нормы должно было закончиться 31 декабря 2018.

Напомним, что с 1 января 2018 года начали действовать льготы на импорт электромобилей в Украину. По данным экспертов, с учетом всех факторов купить электрокар в Украине можно на 17-20% дешевле.

В 2017 году первичный рынок легковых электромобилей Украины (новых и старых) вырос в 2,3 раза в сравнении с 2016 годом – до 2 697 единиц. При этом подавляющее большинство приобретенных украинцами автомобилей уже были в употреблении.

А с начала 2018 года (январь-октябрь) в Украине прошли первую регистрацию 4 214 электромобилей, что на 89% больше чем за аналогичный период 2017 года. При этом, доля подержанных импортных автомобилей на первичном рынке электрокаров, как и годом ранее, составила 85%.