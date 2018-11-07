Рынок электромобилей в Украине вырос почти в 2 раза

С начала 2018 года (январь-октябрь) в Украине прошли первую регистрацию 4 214 электромобилей, что на 89% больше чем за аналогичный период 2017 года. При этом, доля подержанных импортных автомобилей на первичном рынке электрокаров, как и годом ранее, составила 85%.

Об этом сообщила профильная ассоциация Укравтопром.

В октябре украинский автопарк пополнили 643 легковых электромобиля. Спрос на автомобили, которые работают исключительно на электротяге, вырос в 2,5 раза в сравнении с октябрем прошлого года.

Основную массу – 88% зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили ввезенные из-за границы автомобили, уже бывшие в эксплуатации.

Самым популярным электромобилем у украинцев остается Nissan Leaf. В октябре украинскую прописку получили 403 автомобиля этой модели.

BMW i3 заняла вторую строчку рейтинга. Этот электрокар выбрали 38 автомобилистов.

На третьем месте Tesla Model S с результатом 27 автомобилей.

Четвертой по популярности стала Renault Zoe. В активе этой модели 24 первичных регистрации октября.

Замыкает пятерку лидеров Fiat 500е – 23 авто.

Также в ТОП–10 октябрьского рынка электрокаров вошли: Volkswagen е-Golf – 19 шт.; Kia Soul EV – 18 шт.; Hyundai Ioniq Electric – 15 шт.; Smart Electric Drive – 14 шт.; Fortwo ED – 13 шт.

Напомним, что за первые 9 месяцев 2018 года регистрации электромобилей в Украине выросли на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 3 798 единиц, что также на 533 автомобиля больше, чем за весь 2017 год.

В 2017 году первичный рынок легковых электромобилей Украины (новых и старых) вырос в 2,3 раза в сравнении с 2016 годом – до 2 697 единиц. При этом подавляющее большинство приобретенных украинцами автомобилей уже были в употреблении.

С 1 января 2018 года сроком на год начали действовать льготы на импорт электромобилей в Украину. Эксперты прогнозируют, что с учетом всех факторов купить электрокар в Украине можно на 17-20% дешевле.