В Украине появился новый почтовый оператор

В Украине начал работать новый почтово-логистический сервис Justin, который входит в торгово-промышленную группу Fozzy Group.
Об этом сообщили на Facebook-странице Justin.
"Сегодня уже работают более 230 отделений по всей Украине, до конца текущего года оператор планирует открыть еще, минимум, 100", - говорится в сообщении.
Так, отделения расположены в сетях Сильпо, Фора, Fozzy, Thrash!.
Компания будет также предоставлять комплекс финансовых сервисов, оформлять страховки и выдавать кредитные карты.
Одним из форматов отделений также является OSR (Online Service Retail). В них расположены три рабочих места, оборудована примерочная, где можно проверить товары. Площадь такого отделения составляет 50-60 кв. м.
Отметим, что еще в июле Justin начала набор сотрудников в отделения.
Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% доли в уставном капитале компании является Холдинг Инвест. Конечным бенефициаром указан Владимир Костельман.
Fozzy Group создано в 2005 году. Основным видом деятельности является деятельность холдинговых компаний. Совладельцами Fozzy Group являются Костельман, Роман Чигирь, Олег Сотников.
Журнал НВ
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