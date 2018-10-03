В Украине появились два новых почтовых оператора

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В Украине появились два новых конкурента Укрпочты и Новой почты
Фото: erfolg100.com

В Украине появились два новых конкурента Укрпочты и Новой почты

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, зарегистрировала операторов почтовой связи Евро Укрпочта и Скай Логистика.

Такое решение было принято на заседании во вторник, 2 октября, передает Интерфакс-Украина.

Евро Укрпочта предоставляет услуги приема, обработки, перевозки и доставки почтовых отправлений, выполняет поручения пользователей по почтовым переводам на территории всей Украины.

Евро Укрпочта обладает уставным капиталом в 5 тыс. грн. и зарегистрирована в Черновцах. Собственниками компании указаны Роман Маковийчук и Александр Тимуш.

Кроме того, компания будет заниматься почтовыми отправлениями в международном направлении с территории стран ЕС, а также стран Ближнего Востока: Израиль, Турция, Египет и Сирия.

Скай Логистика предоставляет услуги приема, обработки, перевозки и доставки почтовых отправлений, выполняет поручения пользователей по почтовым переводам на территории всей Украины.

Скай Логистика обладает уставным капиталом в 48 тыс. грн. и зарегистрирована в Киеве. Ее основателем указывается физлицо Алексей Гринюк.

Отметим, что в феврале Укрпочта обратилась к Евро-Укрпочте с предложением информировать клиентов о том, что последнее не имеет отношения к государственному предприятию.

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