В Украине ослабили ограничения на полеты дронов

0 комментировать
Госавиаслужба пересмотрела ограничения на полеты дронов
Фото:pixabay/Powie

Госавиаслужба пересмотрела ограничения на полеты дронов

Государственная авиационная служба Украины пересмотрела ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов без предварительного согласования.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на своей Facebook-странице.

Юрист фирмы Анте Андреей Гук на своей Facebook-странице написал, что основные изменения в правилах использования БПЛА в воздушном пространстве Украины коснулись максимального веса дрона, предназначенного для свободного пилотирования: предельный вес установлен в пределах "до 20 кг" (в предыдущей версии правил – до 2 кг).

"Насколько нам известно, Минюст именно в таком виде зарегистрировал правила и вскоре они будут опубликованы. Впереди - работа над правилами эксплуатации БПЛА", - написал он в комментариях к документу.

Отмечается, что изменения также коснулись максимальной высоты полетов без предварительного согласования с контролирующими органами: в новой версии разрешены полеты на высоте 120 м в контролируемом воздушном пространстве и 50 м – в воздушном пространстве военных и специальных зонах (в предыдущей версии – до 50 м в свободном пространстве, полный запрет полетов в спецзонах).

Ранее ограниченная в 500 м от пилота максимальная дальность полета изменена на полеты в пределах прямой видимости (VLOS).

В то же время все еще запрещены полеты дронов без предварительного согласования над скоплениями людей на свободном пространстве и над местами плотной застройки.

В свою очередь, председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк считает, что новый вариант правил по-прежнему не соответствует потребностям пользователей дронов.

"Если переводить на нормальный язык, то полеты запрещены: в любом населенном пункте, где стоит более пяти человек на улице. В любом городе. Над элитными поселками, Конча-Заспой и в других запрещенных зонах. На митингах и во время массовых мероприятий. Над объектами, которые определены спецслужбами как закрытые. Т. е., по сути, везде, кроме поля за городом", - написал он.

Кроме того, Трояк отметил, что представителям федерации и владельцам дронов не дали возможность ознакомиться с проектом правок до регистрации документа в Минюсте.

Напомним, в Украине с 1 июня 2018 года вступил в силу Временный порядок использования воздушного пространства. Он коснулся, в частности, и порядка использования дронов весом до 2 кг (часто использующихся СМИ для ведения съемки). Согласно действующим правилам, дронам нельзя подниматься выше 50 м, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями, частными усадьбами, а если это необходимо, заявку следует подавать не позднее 10 дней до полета.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове